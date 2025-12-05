Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ádám Attila édesapja kitálalt Curtisről

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 03:00
Ádám AttilaCurtis
A Megasztár 2025-ös évadában nem volt hiány indulatokból. Ádám Attila családja és Curtis vitája kis híján elfajult.

A Megasztár 2025-ös évada minden idők talán legizgalmasabb döntőjét varázsolta a színpadra. A szombati fináléban még négyen versenyeztek: Lengyel Johanna, Ádám Attila, P.Y.F.U. és Kedl Olívia. Mind szép rajongótáborral rendelkeztek, és a zsűri is megkedvelte őket. Azért nem volt mindenki kapcsán felhőtlen az öröm: Ádám Attila döntőben való jelenléte megosztotta a mestereket.

A Megasztár 2025-ös évadának élmezőnye, amiben Ádám Attila másodikként végzett.
A Megasztár 2025 négy döntőse: a zsűri nagy része Ádám Attila teljesítményét tartotta leggyengébbnek közülük (Fotó: Máté Krisztián)

Ádám Attila családja és Curtis vitája:  „Már majdnem tettlegességig megy a dolog”

A 17 éves tehetség, Ádám Attila sorsa kalandos volt a döntőig: a válogatók során Curtis hazaküldte volna őt a mezőnyből, ám Herceg Erika megmentette és biztos továbbjutóként vitte a csapatába. A borsodi fiú ezután egyeneságon jutott a döntőbe a nézői szavazatoknak hála. Ám a biztos továbbjutással kecsegtető csillagra egyszer sem kerülhetett fel, ami pedig arról árulkodik, hogy a zsűrit nem nyűgözte le – leszámítva persze mesterét, Herceg Erikát. A leghevesebb viták Curtisszel alakultak ki, aki Erikával többször össze is szólalkozott, amiért Attilát nem tartja a versenybe valónak. A kemény szavak hallatán Ádám Attila családja is támadásba lendült.

A helyzet annyira elmérgesedett, hogy Curtis az egyik adásra be sem akart ülni:

Nekem harcolnom kell az Attila családjával, mert nem hagynak békén, már majdnem tettlegességig megy a dolog, meg az, hogy én szakmailag nem értékelhetek, mert én vagyok a sz*r, ebbe belefáradtam, érted?

– fakadt ki Tóth Gabinak telefonban. Végül kis késéssel, de megjelent a stúdióban, s utána, a döntőtől sem maradt távol, bár ott sem titkolta: nem örülne, ha Attila nyerne, különösen, hogy a dobogó első két fokáért Lengyel Johannával küzdöttek.

Megasztár élő show
 Curtis nehezen uralkodott az érzésein Ádám Attila megasztáros szereplésével kapcsolatban, most azonban kiderült, végül elcsendesültek az indulatok (Fotó: Máté Krisztián /  Bors)

„Nincsen semmi probléma köztünk”

A Megasztár 2025 győztese Lengyel Johanna lett, a mámoros pillanatokban pedig Curtis Attilának, sőt a családjának is gratulált. Sőt, az énekesjelölt édesapjával, idősebb Ádám Attilával váltott is néhány szót négyszem közt. S hogy miről volt szó? A Bors megtudta!

Tisztáztunk mindent...” – árulta el lapunknak a történtek után Ádám Attila édesapja. „Olyan dolgokat is, ami nem odavaló volt, de erről nem szeretnék mást mondani.” 

A lényeg, hogy nincsen semmi probléma köztünk, se a családdal, se Attikával. Sőt, Curtis felajánlotta, hogy segít Attikának a jövőben. Pozitívan csalódtam, le a kalappal előtte

 – méltatta az újpesti rappert a szintén énekes apuka.

@borsonline

Veszélybe került Ádám Attila Megasztáros szereplése November 15-én folytatódik a műsor, azonban nem biztos, hogy Ádám Attila is részt vesz majd a negyedik élő show-ban. #bors #megasztár #ádámattila #verseny #hercegerika

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

