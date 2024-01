Kiderültek a részletek: ezért titkolta eddig Krausz Gábor és Mikes Anna

Krausz Gábor és Mikes Anna hivatalosan is bejelentette, egy párt alkotnak. Ezt méghozzá egy kifejezetten romantikus képpel tették, amit Krausz osztott meg egy budapesti étteremből. Az Annával készült szelfi mellé ezeket a sorokat írta:

Volt két idegen, aki hirtelen...

Ez a szöveg a Szépség és a Szörnyeteg főcímdalából van, ami azért fontos számukra, mert a Dancing with the Stars mese tematikájú adásában erre táncolhattak. Nagy sikert arattak vele, ráadásul rengeteg dicséretet kaptak a kettejük között kialakult kémia miatt.

Hivatalos, tényleg egy párt alkot Krausz Gábor és Mikes Anna (Fotó: Instagram)

Jobban megismerni a másikat

Az említett poszt szinte egyértelmű utalás volt arra, hogy igazak a pletykák, Krausz Gábor és Mikes Anna együtt vannak. A Tények Plusz viszont szerette volna Krausz szájából is hallani ennek az igazolását, ami szerencsére meg is történt. A férfi rögtön alátámasztotta a dolgot, valóban összejöttek Annával, majd néhány részletbe is beavatta a nagyközönséget.

„Vannak dolgok, amik prioritást élveznek mindkettőnk életében, és máson van most a fókusz. Én például nem szeretnék többet kifele élni, ahogy korábban. Van, amit szeretnék inkább magamnak megtartani és ezzel szerintem ő is így van” — mesélte őszintén. Majd hozzátette, hogy elsősorban azért nem beszéltek eddig a kapcsolatukról, mert még ismerkedési fázisban voltak, valamint elvált apukaként az is fontos volt Gábor számára, hogy Anna megbarátkozzon a kislányával, Hannarózával. Szerencsére minden jól alakult, így végre a nyilvánosság is reagálhat az örömhírre.

