Mikes Anna egészen az esküvőig titokban tartotta, Krausz Gábornak rögtön könnybe lábadt a szeme

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője alighanem az év egyik legnagyobb szenzációja, már ami a sztárvilágot illeti. A Dancing with the Stars profi táncosa és a Séfek Séfe című műsorból is ismert szakács szerelme tündérmesébe illő, aminek gyönyörű megkoronázása volt a szombati esküvő. S volt egy mérföldkőnek számító részlet, amit Anna egészen a nagy napig titokban tartott, még Krausz előtt is…
A páros szerelme nem hétköznapi, de azért vannak hagyományok, amikhez ragaszkodtak. Ilyen volt az is, hogy a vőlegény csak az oltárnál pillanthatta meg először a menyasszonyt teljes pompájában…
A Demeter Richárd által tervezett menyasszonyi ruhán pedig volt is mit nézni: nyolcméteres uszály követte Anna kecses lépteit. A népes násznép szíve egyszerre dobbant meg a meseszép látványtól, Krausz Gábor szeme pedig rögtön bepárásodott. Megérte erre a kis titokra várni…
Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat. Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet
− utalt a szertartás után a Borsnak Krausz Gábor Mikes Anna csodás megjelenésére.
Most hogy megvolt a titkos esküvő, a rajongókat egyre jobban foglalkoztatja a kérdés: mikor jelentik be a gólyahírt?
Gábornak már van egy lánya, a kis Hannaróza, aki elmondásuk szerint nagyon jó kapcsolatot ápol Annával is, aki nagyon ért a gyerekek nyelvén, hiszen táncoktató lévén fiatal korosztállyal is foglalkozik, a gyerkőcök pedig imádják.
Krausz Gábor és Mikes Anna fülig szerelmes, fiatal pár, így nem meglepő, ha a közvélemény egyértelműnek tartja a családbővülést is. Ők nem is tagadják, hogy éppen erre vágynak, ám mint mondják, nem szeretnének semmit elsietni:
„A kapcsolatunk bombabiztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk. Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem…” – fogalmazott korábban sejtelmesen, mégis egyértelműen Krausz Gábor.
