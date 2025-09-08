Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mikes Anna egészen az esküvőig titokban tartotta, Krausz Gábornak rögtön könnybe lábadt a szeme

Krausz Gábor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 16:25
Mikes Annaesküvőtitok
Az év egyik legnagyobb sztáreseménye zajlott le szombaton. A legizgalmasabb, hogy Anna egy fontos titkot egészen a nagy napig még Krausz Gábor elől is elrejtett.
Bors
A szerző cikkei

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője alighanem az év egyik legnagyobb szenzációja, már ami a sztárvilágot illeti. A Dancing with the Stars profi táncosa és a Séfek Séfe című műsorból is ismert szakács szerelme tündérmesébe illő, aminek gyönyörű megkoronázása volt a szombati esküvő. S volt egy mérföldkőnek számító részlet, amit Anna egészen a nagy napig titokban tartott, még Krausz előtt is…

Krausz Gábor Mikes Anna Esküvő, Krausz Gábor, Mikes Anna, Krausz-Mikes Anna
Krausz Gábor és Mikes Anna életének egyik legszebb napján a Bors is jelen lehetett (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

Krausz Gábor: „Nem tudtam visszatartani a könnyeimet”

A páros szerelme nem hétköznapi, de azért vannak hagyományok, amikhez ragaszkodtak. Ilyen volt az is, hogy a vőlegény csak az oltárnál pillanthatta meg először a menyasszonyt teljes pompájában…

A Demeter Richárd által tervezett menyasszonyi ruhán pedig volt is mit nézni: nyolcméteres uszály követte Anna kecses lépteit. A népes násznép szíve egyszerre dobbant meg a meseszép látványtól, Krausz Gábor szeme pedig rögtön bepárásodott. Megérte erre a kis titokra várni…

Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat. Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet

− utalt a szertartás után a Borsnak Krausz Gábor Mikes Anna csodás megjelenésére.

Krausz Gábor Mikes Anna Esküvő, Krausz Gábor, Mikes Anna, Krausz-Mikes Anna
Krausz Gábor nem titkolja: könnyekig hatódott a szertartáson... (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

„Anna három gyereket szeretne”

Most hogy megvolt a titkos esküvő, a rajongókat egyre jobban foglalkoztatja a kérdés: mikor jelentik be a gólyahírt?

Gábornak már van egy lánya, a kis Hannaróza, aki elmondásuk szerint nagyon jó kapcsolatot ápol Annával is, aki nagyon ért a gyerekek nyelvén, hiszen táncoktató lévén fiatal korosztállyal is foglalkozik, a gyerkőcök pedig imádják.

Krausz Gábor és Mikes Anna fülig szerelmes, fiatal pár, így nem meglepő, ha a közvélemény egyértelműnek tartja a családbővülést is. Ők nem is tagadják, hogy éppen erre vágynak, ám mint mondják, nem szeretnének semmit elsietni:

A kapcsolatunk bombabiztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk. Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem…fogalmazott korábban sejtelmesen, mégis egyértelműen Krausz Gábor.

@borsonline

Krausz Gábor feleségül vette Mikes Annát Megtörtént a házasságkötés! Krausz Gábor elvette szerelmét, Mikes Annát! Az esküvőt vidéken, festői környezetben tartották. Anna egy csodás 8 méteres uszályos ruhában vonult be Gábor elé. #bors #krauszgábor#mikesanna #esküvő #lakodalom

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu