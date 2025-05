Mikes Anna elmesélte édes álmait: „Az esküvőnk rengeteg szervezést igényel”

Akkor ismerte meg az egész ország Mikes Anna nevét és a mozdulatait, amikor először a Dancing with the Stars színpadára perdült Noszály Sándor partnereként. Mikes Anna a Dancing with the Starsnak köszönhetően meg is találta a nagy Ő-t, de nem a teniszező személyében.

Mikes Anna nem csak a tánctermébe, de az életébe is beengedte a hot! magazint – Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

A tánc hozta el neki a sikert, a boldogságot és a szerelmet is, pedig akár mással is foglalkozhatna, hiszen több nyelven beszél, és imád színpadon szerepelni.

„Gyerekkoromban sok más is érdekelt a tánc mellett. Imádtam nyelveket tanulni, fontos része is volt az oktatásunknak a bátyámmal, hogy jól megtanuljuk az idegen nyelveket. Lehet, hogy a turizmusban helyezkedtem volna el, ha nem táncolok” – mesélte Mikes Anna a hot! magazinnak.

Mikes Anna táncosként képzeli el a jövőt is

Azt sem tartja kizártnak, hogy színésznő lett volna, hiszen még színjátszókörbe is járt, de igazi hivatása már ott is kiütközött, mert nem egy fényes páncélú lovag kötötte le a filmeken, hanem a Dirty Dancing második részének főhőse, Javier. Ha felkérnék, nem biztos, hogy nemet mondana egy szerepre.

„Nem zárkózom el semmi elől, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap. Egyetlen dolog biztos: a tánc az életemben. Soha nem fogom abbahagyni” – jelentette ki Mikes Anna.

Pedig a szülei sosem erőltettek semmit, de voltak elvárások, amiknek meg kellett felelnie. Az egyik ilyen, hogy ha elkezd valamit, akkor azt fejezze is be. Ehhez ő még a legvadabbnak tűnő álmaiban is tartotta magát.

"Tizenkét éves lehettem, amikor mondtam a szüleimnek, hogy világbajnoki döntős szeretnék lenni. Ők erre azt válaszolták, hogy »Jó, majd meglátjuk«. Végül sikerült."

Akik nem táncolni mennek Mikes Anna tánciskolájába

Rengeteg munkával szerzett országos hírnevet, aminek a rajongók, a bókok és a kedves szavak az egyik oldala, a túlzásba vitt imádat, és a gonosz internetes kommentek a másik. Ő mégis, mintha kívülről nézné ezt.

A földön járok, a hírnév nekem kicsit fiktívnek tűnik, Úgy értem, nem kézzelfogható, és nem is nagyon foglalkozom vele

– mondta a Dancing with the Stars sztárja, Mikes Anna.