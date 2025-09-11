Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Exkluzív videó Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről: „Bekönnyeztem, nem szégyellem...”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 18:17
A Bors kamerája az első perctől az utolsóig ott volt az év sztáresküvőjén. Krausz Gábor és Mikes Anna lenyűgöző lakodalma nemcsak a vőlegénynek és a menyasszonynak marad örök emlék, hanem mindenkinek, aki ott volt. Illetve olvasóinknak is, akik most elképesztő felvételeket láthatnak a nagy napról.
Krausz Gábor és Mikes Anna szeptember 6-án házasodtak össze egy festői szépségű tokaji borbirtokon, mintegy 140 fős vendégsereg előtt. A ceremóniát követően a pár egy elegáns vidéki kúriában tartotta meg a lakodalmat. A Borsnak adott exkluzív interjúban meséltek arról, milyen különleges élmény volt számukra ez a nap, tele meghittséggel, izgalommal és szeretettel.

Krausz Gábor Mikes Anna Esküvő, Krausz Gábor, Mikes Anna, Krausz-Mikes Anna
Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjén minden csodálatosan alakult (Fotó: Bors)

Krausz Gábor felesége még szokja az új nevét

Szeretném bemutatni a feleségemet, Krausz-Mikes Annát…” – kezdte a sztárséf, miközben a mosolyuk mindent elárult. Hónapok óta így emlegeti maguk közt a táncművészt, de még mindig szokniuk kell a hivatalos megszólítást. A szertartás valódi érzelmi hullámvasút volt: Anna megkönnyezte, amikor édesapja belépett hozzá a szertartás előtt.

Egészen jól tartottam magam, egészen addig, amíg apa nem jött be hozzám megnézni, és ott már nem bírtam magammal

–  vallotta be Anna. Később egyébként Gábor sem tudta visszatartani a könnyeit, amikor először meglátta szerelmét a nyolcméteres uszállyal díszített ruhában.

Bekönnyeztem, nem szégyellem, nagyon vártam ezt a pillanatot. Amúgy nem vagyok egy sírós fajta, de gyönyörű volt

 – vallotta be Krausz Gábor. A meghitt pillanatokat még különlegesebbé tette, hogy Hannaróza, Gábor lánya hozta a gyűrűket, miközben a három koszorúslány rózsaszirmokat szórt.

Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna sztáresküvőjének pillanatai
Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna esküvője az első perctől az utolsóig tökéletes volt (Fotó: Bors)

A tánc fontos része volt a lakodalomnak is

Krausz Gábor esküvőjén a menü és torta is különlegesre sikerült: a  tortát Juhos József mestercukrásszal készíttették el, citrusos és olasz likőrös ízvilággal, emellett különféle sütemények és balatoni kolbászkülönlegességek is szerepeltek az asztalon. „Mindenki önzetlenül jött segíteni” – emelte ki Anna.

A nap harmonikus volt: nem izgultak, inkább izgatottak voltak, és minden pillanatot teljesen átéltek. A csillagszórós tánc, majd a főprodukció, a „Szépség és a Szörnyeteg” inspirálta nyitótánc során minden mozdulat, minden pillantás a boldogságot és a szeretetet tükrözte: „Ez az a nap, amikor minden elő van készítve, de a pillanatot mégis meg kell élni” – mondta Gábor.

Krausz Gábor Mikes Anna esküvő, lakodalom, buli, tánc
A Dancing with the Stars győztes párosa az esküvőn is megmutatta, mit tud a parketten (Fotó: Bors)

Hogyan tovább?

A házaspár az esküvő után visszatért a mindennapokhoz: „Most ezt megünnepeljük, nagyot bulizunk, tartunk egy hét szünetet, és utána indulunk a nászutunkra, ami gyönyörű helyen lesz, annyit elárulhatunk” – mondta Gábor, miközben látszott rajta a felhőtlen boldogság. 

 

