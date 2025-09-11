Exkluzív videó Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről: „Bekönnyeztem, nem szégyellem...”

Krausz Gábor és Mikes Anna szeptember 6-án házasodtak össze egy festői szépségű tokaji borbirtokon, mintegy 140 fős vendégsereg előtt. A ceremóniát követően a pár egy elegáns vidéki kúriában tartotta meg a lakodalmat. A Borsnak adott exkluzív interjúban meséltek arról, milyen különleges élmény volt számukra ez a nap, tele meghittséggel, izgalommal és szeretettel.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjén minden csodálatosan alakult (Fotó: Bors)

Krausz Gábor felesége még szokja az új nevét

„Szeretném bemutatni a feleségemet, Krausz-Mikes Annát…” – kezdte a sztárséf, miközben a mosolyuk mindent elárult. Hónapok óta így emlegeti maguk közt a táncművészt, de még mindig szokniuk kell a hivatalos megszólítást. A szertartás valódi érzelmi hullámvasút volt: Anna megkönnyezte, amikor édesapja belépett hozzá a szertartás előtt.

Egészen jól tartottam magam, egészen addig, amíg apa nem jött be hozzám megnézni, és ott már nem bírtam magammal

– vallotta be Anna. Később egyébként Gábor sem tudta visszatartani a könnyeit, amikor először meglátta szerelmét a nyolcméteres uszállyal díszített ruhában.

Bekönnyeztem, nem szégyellem, nagyon vártam ezt a pillanatot. Amúgy nem vagyok egy sírós fajta, de gyönyörű volt

– vallotta be Krausz Gábor. A meghitt pillanatokat még különlegesebbé tette, hogy Hannaróza, Gábor lánya hozta a gyűrűket, miközben a három koszorúslány rózsaszirmokat szórt.

Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna esküvője az első perctől az utolsóig tökéletes volt (Fotó: Bors)

A tánc fontos része volt a lakodalomnak is

Krausz Gábor esküvőjén a menü és torta is különlegesre sikerült: a tortát Juhos József mestercukrásszal készíttették el, citrusos és olasz likőrös ízvilággal, emellett különféle sütemények és balatoni kolbászkülönlegességek is szerepeltek az asztalon. „Mindenki önzetlenül jött segíteni” – emelte ki Anna.

A nap harmonikus volt: nem izgultak, inkább izgatottak voltak, és minden pillanatot teljesen átéltek. A csillagszórós tánc, majd a főprodukció, a „Szépség és a Szörnyeteg” inspirálta nyitótánc során minden mozdulat, minden pillantás a boldogságot és a szeretetet tükrözte: „Ez az a nap, amikor minden elő van készítve, de a pillanatot mégis meg kell élni” – mondta Gábor.