Botrányos lett az Ázsia Expressz befutója: „Ez a legalja!"

Már az Ázsia Expressz harmadik hajszája sem indult zökkenőmentesen, hiszen az elméletileg biztos hajszázó Bódi tesók alaposan beolvastak Németh Kristófnak, akit mélységesen felháborított az ikrek kritikája. A vita hamar elült, de ekkor Ördög Nóra egy újabb kavicsot dobott a tóba, hiszen miután kiderült, hogy a tesók és a Vastag Csaba-Domján Evelin páros mellett Tallós Rita és Barbinek Paula kvalifikálták magukat a hajszára, a műsorvezető bejelentette Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára érkezését. Utóbbiak csak úgy válhattak az Ázsia Expressz 2025 szériájának teljes jogú játékosaivá, ha azonnal egy hajszával indítanak. A lányok okosan döntöttek és megmentették a Bódi tesókat, majd elindult a vérre menő küzdelem, ami Yogyakarta város szultáni családja köré épült.

Tallós Rita és Barbinek Paula megnyerte az Ázsia Expressz harmadik hajszáját. De... (Fotó: TV2)

Tallós Rita mindenkinek beintett az Ázsia Expressz hajszája után

A hajszázó párosoknak egy ünnepi díszvacsorát kellett megszervezniük az uralkodó tiszteletére, mindezt persze kutyafuttában. Vastag Csaba és Domján Evelin már a hajsza első feladata során jelentős hátrányba került és bár időnként sikerült felzárkózniuk az éllovas párosokhoz, végül ők futottak be harmadikként a célba, vagyis ők lettek az Ázsia Expressz kieső duója. Az első helyen Tallós Rita és Barbinek Paula érkeztek, míg nem sokkal utánuk befutotta az Ázsia Expressz új párosa Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára, aki ezzel megszerezték a jogot a folytatásra. De mi történt pontosan a győztes duó érkezéskor. Nos, a lóhalálában befutó Tallós Rita jól láthatóan felmutatta a középső ujját az őt és lányát ünneplő párosoknak, amivel sikerült azonnal megfagyasztania a hangulatot. „Bocsesz, csak vicc volt…” - próbálta menteni a menthetőt a színésznő, aki észlelte a rá meredő döbbent arcokat. Szavai nem is igazán hatottak megnyugtatóan az Ázsia expressz versenyzőire. Német Kristóf egyesen ki is mondta, amit gondolt:

„Gyerekek, ne! Nekem hányingerem van! Ez a legalja, sőt minősíthetetlen

-dohogott a színész, mielőtt befutott Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára, akik ezzel egyúttal megpecsételték Vastag Csaba és Domján Evelin sorsát.