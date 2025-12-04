Ennek a 4 csillagjegynek lesz a legboldogabb az ünnepi időszaka a collective world szerint. Bár a modern fényszennyezés megnehezítette, hogy a saját kertünkből figyeljük az eget, az ünnepek megünneplésének hagyománya megmaradt. Hihetetlen szerencsénk van, hogy ezt a kozmikus történetet évezredekkel később is megélhetjük.

Ez 4 csillagjegy lesz a legboldogabb az ünnepi időszakban Fotó: sarayut Thaneerat / GettyImages

Ugyanakkor magától értetődő, hogy nem minden karácsony olyan meleg és nosztalgikus hangulatú, mint amilyet remélünk .

. Vannak évek, amelyek inkább melankolikusak és keserédesek, míg másokat valamilyen általános sötétség leng körül.

Léteznek azonban a szerencsés kivételek, és ebből akad ebben az évben is.

Van ugyanis 4 csillagjegy, akiknek ez az időszak nem lesz annyira megterhelő, mint a többieknek - sőt, az utolsó hetek nekik kifejezetten jól alakulnak majd. Nekik lesz a legbőségesebb, legszórakoztatóbb, legromantikusabb és legizgalmasabb ünnepi időszaka – ebben a sorrendben.

Ennek a 4 csillagjegynek lesz a legboldogabb az ünnepi időszaka

Szűz

A jó szerencse az ünnepek alatt is kitart melletted. Öröm veled lenni ebben az időszakban, igazi karácsonyi hangulatot viszel a barátaid és a családod életébe. Ez az év produktív és eredményes volt számodra, és jó eséllyel élvezni fogod a lezárását is. Bontsd ki a pezsgőt, és koccints a 2026-ban várható sok sikerre!

Skorpió

Ha egyedülálló vagy, készülj fel a figyelem áradatára! Összességében ebben az időszakban mélyebben megéled az érzelmeidet, és könnyebben is beszélsz róluk. Ideális alkalom arra, hogy testvéreiddel vagy a barátaiddal megoszd titkos álmaidat és ötleteidet. Az is lehet, hogy összefutsz a középiskolai szerelmeddel, aki szintén hazatért az ünnepekre és újra felveszitek a kapcsolatot.

Nyilas

Különösen impulzív hangulatban leszel. Szívesen mondasz igent ünnepi bulikra és spontán kalandokra, és idén te érzed leginkább az ünnepi időszak izgalmát. Számíthatsz fizetésemelésre vagy bónuszra a munkahelyeden – vagy egy kis extra pénzre, amit a nagyi csúsztat a karácsonyi lapodba. Az évet anyagi biztonságban és valódi lelkesedéssel zárod az előtted álló dolgok miatt.