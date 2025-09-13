Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Kornél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Robbant a bomba: MÁZS férgeknek tartja a Bódi tesókat

Ázsia Expressz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 14:15
BódiMÁZS
Az Ázsia Expressz 5. évadának egyik legnagyobb botránya robbant ki a kamerák előtt.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, az Ázsia Expressz 5. évadának legnagyobb botránya robbant ki a Bódi tesók és Vastag Csabáék között. Kamerák előtt vallották be ugyanis a testvérek, hogy Vastag Csabáék megfenyegették őket és csalásra akarták rávenni a párost.

Ázsia Expressz botrány Bódi tesók Vastag Csaba Mészáros Árpád Zsolt Curtis TV2
Fotó:  TV2

Az énekes és felesége szerint ugyanis nyugodtan megmásíthatják a szavukat, hogy kit küldenének hajszára, ezzel csalásra biztatták a párost. Vastag Csaba úgy fogalmazott, hogy ha nem teszik, akkor őket fogják kiejteni.

Az énekes kijelentette, hogy ő lehetőséget kínált a Bódi tesóknak, vagyis éppen megvédeni szerette volna őket a hajszától, majd beismerte, hogy valóban olyasmit kért Megyertől és Hunortól, amit az Ázsia Expressz szabálykönyve határozottan tilt. A botrányos szavazás ezen pontján beszállt a vitába Mészáros Árpád Zsolt is, aki durván letámadta a Bódi tesókat. "Milyen szemetek ezek... két féreg" - hangzik el a színész szájából a kamerák előtt. Majd odafordul a testvérekhez és azt vágja a fejükhöz, hogy tiszteletlenül bánnak azokkal, akik a bizalmukba fogadták őket.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu