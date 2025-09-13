Robbant a bomba: MÁZS férgeknek tartja a Bódi tesókat

Ahogy arról a Bors is beszámolt, az Ázsia Expressz 5. évadának legnagyobb botránya robbant ki a Bódi tesók és Vastag Csabáék között. Kamerák előtt vallották be ugyanis a testvérek, hogy Vastag Csabáék megfenyegették őket és csalásra akarták rávenni a párost.

Fotó: TV2

Az énekes és felesége szerint ugyanis nyugodtan megmásíthatják a szavukat, hogy kit küldenének hajszára, ezzel csalásra biztatták a párost. Vastag Csaba úgy fogalmazott, hogy ha nem teszik, akkor őket fogják kiejteni.

Az énekes kijelentette, hogy ő lehetőséget kínált a Bódi tesóknak, vagyis éppen megvédeni szerette volna őket a hajszától, majd beismerte, hogy valóban olyasmit kért Megyertől és Hunortól, amit az Ázsia Expressz szabálykönyve határozottan tilt. A botrányos szavazás ezen pontján beszállt a vitába Mészáros Árpád Zsolt is, aki durván letámadta a Bódi tesókat. "Milyen szemetek ezek... két féreg" - hangzik el a színész szájából a kamerák előtt. Majd odafordul a testvérekhez és azt vágja a fejükhöz, hogy tiszteletlenül bánnak azokkal, akik a bizalmukba fogadták őket.