Nem hiszed el, milyen munkahelyet talált magának Berki Mazsi! – „Nem szégyellem”

Berki Mazsi korábban Hajdú Péter Beköltözve című műsorában szerepelt, ahol jelenlegi kapcsolatáról is kitálalt. Az influenszer elárulta, hogy régen nem volt teljesen tisztában azzal, hogy vannak értékei, de jelenlegi párja mellett sokat fejlődött ebben a témában is. Teljesen felfordult Mazsi élete párja mellett, és most civil munkát vállalt, amiről a Borsnak részletesen beszámolt.

Kajári Zoltán már nem csupán a párja Berki Mazsinak (Fotó: Mediaworks Archív)

Berki Mazsi meglepő munkát vállalt

Két hónapja elkezdtem az építőiparban dolgozni. Nagyon élvezem, de természetesen még meglehetősen új számomra ez a szakma. Próbálom a legjobbat nyújtani, de nagyon munkamániás vagyok, ami miatt néha kiidegelem a párom

– árulta el lapunknak a sztáranyuka. Mazsi munkájával mindenkit sokkol, legalábbis nagyon meglepett tekinteteket kap, amikor találkozik az ügyfelekkel.

Sokszor kapom a reakciókat, hogy mit keresek itt, mivel már többen is felismertek. Nem szégyellem a munkám, sőt, nagyon szeretem csinálni, ami meglepő lehet sok embernek, de számomra ez a természetes

– mesélte Berki Mazsi.

A munka és a család sokszor ütközhet egy gyermekkel a képben, de Mazsi mintaanyaként neveli kislányát, aki nemrég a negyedik születésnapját ünnepelte. Korábban arról számolt be a sztáranyuka, hogy Emma nagyszerű színészi vénákkal rendelkezik, mivel otthon sokszor szokott dalra fakadni.

Berki Mazsi munkája mellett édesanyaként is helyt áll (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi párja egyben a főnöke is

Nem titok, hogy a párom is ebben a szakmában dolgozik, így az a furcsa szituáció alakult ki, hogy jelenleg ő a felettesem. Ezzel sincs semmi gond, mivel egy jó munkakörnyezetben vagyunk, bár még csak két hónapja dolgozunk együtt

– mondta lapunknak az influenszer. A szerelem és a munka nem mindig működik együtt, de Mazsi nem aggódik.

Nem gondolnám, hogy probléma lenne ebből, de hozzátenném, csak két hónapja dolgozunk együtt. Előfordulhat, hogy lesznek nehezebb szakaszok, de azt is átvészeljük majd, mint eddig minden bonyolult időszakot

– számolt be kapcsolatukról Berki Mazsi.

Korábban a sztáranyuka arról is beszámolt, hogy Zolival rendkívül kiegyensúlyozott a kapcsolatuk. Mazsi azt is elárulta, hogy a következő szint sincs messze, mivel már nagyon várja, hogy párja megkérje a kezét.