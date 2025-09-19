Ázsia Expressz: Ördög Nóra férje döntött, azonnal orvosi segítséget kért

Kisesebb, nagyobb napégések, enyhe ételmérgezés, némi láz… Ez volt eddig Ördög Nóra, Nánási Pál, Mici és Venci mérlege, ami egészen jónak és szerencsésnek mondható, hiszen idén már az Ázsia Expressz hatodik évada fut a TV2 képernyőjén. A nagy számok törvénye azonban idén érvényesült. Nánási Pált egy majom harapta meg a forgatáson, most pedig kiderült, hogy szüksége volt még egy orvosi beavatkozásra. A Nánázsia vlog legfrissebb epizódjában a fotóművész beavatta követőiket a kellemetlen helyzetbe, melynek megoldása nem tűrt halasztást.

Nánási Pált nagyon zavarta a kissebb baleset, ami az Ázsia Expressz forgatásán érte őt (Fotó: YouTube)

Az Ázsia Expressz idén kissé balul sült el Ördög Nóra férje számára

Mielőtt azonban rátérünk Nánási Pál szorult helyzetére, idézzük fel a már említett majomtámadást, melyről Ördög Nóra számolt be lapunknak korábban.

„Az idei sláger állat a majom volt, a férjemet az egyik elég csúnyán meg is harapta, aminek lettek egészségügyi következményei, sok injekciót kellett kapnia. Szerencsére azóta már jól van”

– kezdte Nóri, majd hozzátette, hogy ő ugyan megúszta a majomtámadást, de csak azért, mert kifejezetten félt tőlük. „Én extrán ráfeszültem erre a dologra, amikor Balin forgattunk, kaptunk magunk mellé egy majomrendőrt is, akinek az volt a feladata, hogy amíg én mondtam a felkonferáló szövegemet, addig távoltartsa a majmokat”- fogalmazott az Ázsia Expressz műsorvezetője.

Ördög Nóra férje kiváló szakember kezébe került. Nánási Pál mosolya újra a régi (Fotó: YouTube)

„Ez az utolsó programpont, amit szerettem volna itt magamnak”

No, de térjünk vissza Nánási Pál, másik, gyors beavatkozást igénylő esetéhez, ami szintén az idei Ázsia Expressz forgása közben történt vele. „Én éppen játszadozom a gondolattal, hogy milyen érzés lesz Indonéziában megtapasztalni a fogorvost. Ugyanis ma reggel arra ébredtem, hogy az a kis pótlás, ami tizenöt éve a helyén volt, most gondolta úgy, hogy elenged. Az elmúlt perceket ezért azzal töltöttem, hogy fogorvost keresek. Tudniillik a mosolyom egy kicsit sérült. Ez az utolsó programpont, amit szerettem volna itt magamnak, de remélem, meg tudom oldani…” - mondta Nánási Pál, aki nem sokkal később már egy fogorvosi székben ült, majd a videó végén az eredményt is megmutatta. Ázsia Expressz ide, vagy oda, a tökéletes mosoly elengedhetetlen.