Sokkoló orvosi diagnózist kapott az indulás előtt az Ázsia expressz sztárja

Tallós Rita és lánya hétről-hétre menetelnek a TV2 nagy sikerű műsorában, párosukról nagyon megoszlanak a vélemények. Barbinek Paula viselkedése sokakat megdöbbent az Ázsia Expressz 2025-ben, kap hideget-meleget a kommentszekcióban, ami édesanyját, Tallós Ritát nagyon megviseli. A fiatal szyínésznő ezért is tartotta fontosnak, hogy beszéljen betegségéről. A diagnózis sok kérdésre választ ad - derül ki a Tények Plusz anyagából.
Barbinek Paula mindig is érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Ázsia Expressz versenyzője úgy érezte, bármit csinál, valami egyszerűen nem működik az agyában, de csak nemrég kapta meg a választ, hogy mi ennek az oka. Szerinte a műsor előtt kapott diagnózis megmagyarázza a sokak számára furcsának tűnő viselkedését önmagával és édesanyjával, Tallós Ritával szemben is.
„Most, 35 évesen diagnosztizáltak autizmussal. Teljesen máshogy kezelem az érzelmeket. Az, hogy én őt hogy szeretem vagy hogy kezelek egy betegséget az egy neurotipikus embernek furcsa. Ugyanúgy ahogy a műsorban is furcsa lehet, hogy én sokszor teljesen szárazon instruálom vagy Ritának hívom akár, tehát nem átlagosan kommunikálunk egymással" - mondta a Tények Plusz kamerája előtt Barbinek Paula.
Pár hónapja a fiatal színésznő rátalált egy endokrinológusra, akivel körbejárták az ételintoleranciát, rendszeresen terápiákra járt, majd az Ázsia Expressz indulása előtt érkezett a letaglózó diagnózis.
Mondta a terapeutám, hogy ő érzékel egy kis autizmust, tehát én ezt soha nem mondtam volna meg, ő mondta azt, hogy szerinte ADHD-t is, de hogy néha meg annyira pontos vagyok, és lehet, hogy az a maszkolás, hogy ADHD-s vagyok. De hogy ő inkább az autizmust mondaná és hát jött az Ázsia Expressz, nem volt semmire sem idő és miután hazajöttünk, akkor meg ott volt a várólista. Bejutottam nyár elején és kiderült, hogy autizmus és az ADHD együtt… Tehát olyan, mintha két agyam lenne és ezek folyamatosan egymással szemben állnak. Most gondold el, van egy ilyen gyereked, akkor azt hogy kezeled, miközben ő saját magával is harcban van folyamatosan.
Mindezt édesanyaként is nehéz megélni, kezelni, de Tallós Rita mindenben lánya mellett áll, mindenben támogatja.
„Ez a szorongás, ami harminc plusz évig tartott az egy súlyos depresszió ebben a pillanatban. Most szakemberek segítenek neki, minden oldalról megtámogatva, de ez most a hormon, a pajzsmirigyoldalról is, mert az is alul működik” - mondta a mellrákkal évekkel ezelőtt megküzdő színésznő.
Visszanézve az adásokat, Paula már érti, hogy az ADHD és autizmus miatt nem tudta úgy megélni a játékokat, mint szerette volna. Az egyik pörgette, a másik pedig a nyugodtságra ösztönözte. Egyetlen mentsvára volt végig - az édesanyja.
Ő ott van, mellette biztonságban érzem magam, tudom, hogy szeret, ezért mellette tudok kiabálni. De ő tudja, hogy nem vele kiabálok és ezért volt óriási dolog nekünk az Ázsia Expressz, mert én életemben először ilyen intenzíven azt éltem meg, hogy az anyukám ott van és tudja, hogy nem neki szól, hogy kiabálok és szeret és nekem ez a legnagyobb csoda. És ezt üzenem a nézőknek, hogy ez erről szól.
