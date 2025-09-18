Sokkoló orvosi diagnózist kapott az indulás előtt az Ázsia expressz sztárja

Tallós Rita és lánya hétről-hétre menetelnek a TV2 nagy sikerű műsorában, párosukról nagyon megoszlanak a vélemények. Barbinek Paula viselkedése sokakat megdöbbent az Ázsia Expressz 2025-ben, kap hideget-meleget a kommentszekcióban, ami édesanyját, Tallós Ritát nagyon megviseli. A fiatal szyínésznő ezért is tartotta fontosnak, hogy beszéljen betegségéről. A diagnózis sok kérdésre választ ad - derül ki a Tények Plusz anyagából.

Az Ázsia Expressz szereplők közül Paula a nézők szerint sokszor furcsán viselkedik (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzője először beszél betegségéről

Barbinek Paula mindig is érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Ázsia Expressz versenyzője úgy érezte, bármit csinál, valami egyszerűen nem működik az agyában, de csak nemrég kapta meg a választ, hogy mi ennek az oka. Szerinte a műsor előtt kapott diagnózis megmagyarázza a sokak számára furcsának tűnő viselkedését önmagával és édesanyjával, Tallós Ritával szemben is.

„Most, 35 évesen diagnosztizáltak autizmussal. Teljesen máshogy kezelem az érzelmeket. Az, hogy én őt hogy szeretem vagy hogy kezelek egy betegséget az egy neurotipikus embernek furcsa. Ugyanúgy ahogy a műsorban is furcsa lehet, hogy én sokszor teljesen szárazon instruálom vagy Ritának hívom akár, tehát nem átlagosan kommunikálunk egymással" - mondta a Tények Plusz kamerája előtt Barbinek Paula.

Pár hónapja a fiatal színésznő rátalált egy endokrinológusra, akivel körbejárták az ételintoleranciát, rendszeresen terápiákra járt, majd az Ázsia Expressz indulása előtt érkezett a letaglózó diagnózis.