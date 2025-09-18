"Atti ba**dmeg" – Curtist elütötte egy autó!

Az Ázsia Expressz senki számára nem veszélytelen vállalkozás, hiszen egy európai ember számára minden, de minden idegen és szokatlan. Említhetjük a mindenféle mérgező növényt, állatot, vagy akár az extrém időjárási viszonyokat is, de az is bőven elég, ha a mi mentalitásunktól és morálunktól teljesen különböző közlekedési szokásokat vizsgáljuk meg alaposabban. Ha csak ez utóbbit nézzük, kijelenthetjük, hogy Ázsia számos országában egyetlen szabály van, ami ennyi: nincs szabály… Ez persze picit talán túlzás, hiszen létezik valamiféle KRESZ, de a tapasztalat mégis inkább az, hogy az erősebbnek és a gyorsabbnak van elsőbbsége. Ez a „rendszer” különösen igaz a vidéki utakra, ahol teljesen rendben van, ha egy sofőr áttér a szembe sávba, ha azt dudaszóval jelzi. No, de ennyit az ázsiai közlekedési szabály(ozatlanságok)ról és curtis-kiborul">térjünk rá az Ázsia Expressz csütörtöki adásának legdurvább és legijesztőbb pillanataira.

Durva baleset az Ázsia Expressz forgatásán: „Az életünk ezen kívül van és maradj életben, ba..ki!”

Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie éppen teljes erőbedobással stoppolnak egy forgalmas út szélén, amikor megtörténik a baj. A rapper nem elég körültekintő és a nagy akarásnak szó szerint nyögés lesz a vége. „Fellökött!” – mondja fájdalmas arccal a rapper, miközben Judie rémülten kiabálva reagál a látottakra:

„Atti ba**dmeg! Nézzél körbe, mielőtt kijössz! Nem ez az életünk!

Az életünk ezen kívül van és maradj életben, ba..ki!” – kiabál az adásban rémülten Judie, aki sokkal inkább hallotta, mintsem látta, ahogy Curtist elsodorja egy jármű.

„Miközben stoppoltam, csak egy csattanást, vagy puffanást hallottam, majd azt, hogy Atti felkiált… Odafordultam és azt láttam, hogy elvitte Attit…” – mondja az Ázsia Expressz kamerájának Curtis kedvese, miközben a rapper láthatóan fájdalmakkal küzd. Hogy a baleset milyen hatással lesz a páros aznapi teljesítményére és szükség volt-e a stáborvos beavatkozására, az kiderül csütörtök este 19:45-től a TV2 képernyőjén.

Életet mentett az Ázsia Expressz dokija: „Ha nem járunk arra, majdnem biztos, hogy a sérült elvérzett volna a platón…”

És, hogy mennyire veszélyes a közlekedés Ázsiában, arra nem csupán Curtis balesete, de egy, az Ázsia Expressz első évadában történt súlyos baleset is rávilágít. 2017-ben lapunk munkatársa is a helyszínen volt, amikor Laosban egy szerpentinen szaladt egymásba egy teherautó és egy kisebb jármű. Akkor a stáborvos gyorsaságán és szakértelmén múlott, hogy nem történt tragédia. "A laoszi szerpentineken haladtunk, amikor megláttam a komoly balesetet.

Két férfi éppen egy erősen vérző társukat vitte ölben egy platós személyautó felé, és látszott, hogy durva a helyzet.

Azonnal kértem a sofőrt, hogy álljon meg. Fogtam az orvosi táskát és a tolmáccsal együtt rohanni kezdtünk… – kezdte akkor Varga Norbert mentőtiszt, aki aznap életet mentett.