"Brutális viharfelhők jelentek meg mögötte" - drámai utolsó fotó került elő a 8 éve elhunyt Fábián Juliról

Szomorú napra ébredtek december 16-án a magyar zenerajongók. Napra pontosan 8 éve, hogy elhunyt Fábián Juli, az a kivételes tehetségű énekesnő, aki csak 37 évet kapott a sorstól.

Fábián Juli 2017. december 16-án hunyt el (Fotó: Archív)

Előkerült Fábián Juli egyik utolsó fotója

Galler András videókliprendező, művésznevén Indián, azok közé tartozik, akik élete utolsó időszakában dolgozhattak együtt a pótolhatatlan Fábián Julival. Indián 2017 nyarán még együtt forgatott az énekesnővel, munka közben pedig készített is róla egy werkfotót, ami csak később, Fábián Juli halála után nyert értelmet.

Galler András Indián 2017 nyarán még együtt forgatott Fábián Juliról (Fotó: Facebook)

Galler elmondta lapunknak, hogy nem tudott Fábián Juli betegségéről, és csak annyi tűnt fel neki, hogy az énekesnő kissé fáradékonyabb a megszokottnál.

„Ez a kép 2017 nyarán, egészen pontosan júniusban készült, a Jazzpiknikhez forgattunk egy klipet, amiben Juli énekelt. Ezt a werkfotót akkor készítettem róla, de nem voltam tisztában az ő sorsával, csak azt láttam, hogy picit másabb, mint amikor korábban együtt dolgoztunk. Meglepően durván jól lehozta ezt a forgatást. Az látszott, hogy valami nincs rendben, de én ezt betudhattam egy komolyabb megfázásnak is naivan, hiszen nem tudtam a betegségéről. Csak azt láttam, hogy gyengébb és kicsit magába fordulóbb. Munka szempontjából teljesen profin hozta azt, amit egy forgatáson kell egy énekesnőnek. Ezért is volt meglepő ez a kettősség” - kezdte a Borsnak Indián.

„A képen Juli egy háztetőn ül. Utólag nagyon durva, hogy nyár volt, de akkor brutális viharfelhők jelentek meg mögötte, majd utána megint kitisztult az ég. Amikor mostanában a képre pillantok, sajnos az jut eszembe, hogy talán ez az utolsó hivatalos fotó, ami készült róla. Én minden forgatáson fotózok, és sosem beállított képeket készítek, amit nagyon szoktak szeretni, ez is egy ilyen volt”

- fogalmazott Indián, aki meg is mutatta az egyik utolsó fotót Fábián Juliról.

Galler András Indián készítette ezt a drámai fotót Fábián Juliról (Fotó: Galler András)

Fábián Juli öt éven át küzdött a betegséggel

Először 2012-ben ment kényszerpihenőre az akkor 32 éves énekesnő. Egy év múlva, a Fókusz Portré című műsorban már nyíltan beszélt arról, hogy komoly egészségi probléma miatt vonult vissza. Ekkor még sikerült felgyógyulnia, de aztán nyár közepén ismét szomorú bejelentést tett a közösségi oldalán leírva, hogy daganatos betegsége miatt olyan kezelésekre van szüksége, amelyek bizonytalan időre kizárják az éneklést, a fellépéseket. De rajongóinak megígérte, időről időre informálja őket az állapotáról. Így is tett: októberben még reményteljesen osztotta meg a hírt, hogy újra jobban érzi magát, és olvasással, pihenéssel, meditációval, hosszú sétákkal tölti napjait. Állapota azonban a 2017-es év végén drámai gyorsasággal leromlott.