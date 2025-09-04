Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Ázsia Expressz: Vastag Csaba felesége súlyos sérülést szenvedett, vajon tudja folytatni a versenyt?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 19:53
A kalandreality ma esti epizódjában a tét nem más, mint elkerülni a hajszát, így a párosok még felfokozottabb állapotban vágnak neki a kihívásoknak, mint a hét korábbi napjain. Az Ázsia Expressz szereplője, Vastagné Domján Evelin ráadásul szerencsétlen baleset áldozata lesz, a fejébe ütődik egy éles balta…
Augusztus 31-én visszatért a képernyőre a TV2 nagy sikerű kaland reality-je. Az Ázsia Expressz 2025 műsorban idén nyolc mindenre elszánt pár veti bele magát az ismeretlenbe, távol az otthonától, teljesen kilépve megszokott, kényelmes komfortzónájából. Ráadásul a mai adás az idei évad eddigi legnehezebb napját hozza el a szereplőknek könnyekkel, veszekedésekkel, és ketten is megsérülnek. 

Ázsia Expressz
A pillanat, amikor az Ázsia Expresszben egy kapa eltalálja Vastag Csabáné Domján Evelint (Fotó: TV2)

Az Ázsia expressz 6 évada alatt talán sosem láttunk ilyet

A TV2 népszerű műsorának ötödik adásában hatalmas a tét, elkerülni a hajszát, ami extra nyomásként nehezedik a versenyzők vállára. Ráadásul az Ázsia Expressz szereplői szembesülnek az eddigi legdurvább feladattal, ami a fizikális és mentális határaikat is feszegeti. A csütörtök esti adásban az eddigi leghangosabb vitákat eredményező küzdelem végén eldől, melyik két páros lesz ott biztosan a pénteki hajszán, ahol már a versenyben maradás a tét. Az biztos, olyan feszültség van minden párosnál, minden játéknál, hogy egy-egy sérülés is „összejön”. 

Az egyik feladat teljesítése közben, miközben a sztárpárok agyagot ásnak, egy szerencsétlen baleset közben megsérül Vastag Csaba felesége. Az énekes egyik mozdulatától ugyanis az addig félretett kapa bukfencet vet és fejen találja Domján Evelint

Volt egy agyag rönk, az megdobta a kapát, ami a földön volt. Mint egy rajzfilmben, szépen, lassan elrepült és baleset lett belőle!

– mesélte a baleset után Vastag Csaba. 

Hogy Domján Evelin tudja-e folytatni a versenyt, az kiderül az Ázsia Expressz mai adásából, a Tények Plusz után!

 

