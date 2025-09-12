Ázsia Expressz: A műsor történetének legdurvább balhéja robban ki Vastag Csaba körül

Nem öltjük magunkra az ítész szerepét ebben a szövevényes történetben, ami az Ázsia Expressz második hajszája előtti percekben bontakozott ki a kamerák előtt. De annyi bizonyos, hogy gyors egymásutánban ez a második olyan történés, amilyenre még nem volt példa a TV2 sikerműsorának korábbi évadaiban. Ahogy arról elsőként beszámoltunk, a csütörtöki adás végén Ördög Nóra közölte a súlyos lábsérüléssel küzdő Dulin Mettával, hogy a stáborvos döntése alapján nem folytathatja tovább a játékot, ami nyilván egyet jelentett azzal, hogy Lakatos Levente sorsa is megpecsételődött. A drámai események után bárki azt gondolhatta, hogy másnap reggel a szavazáson a mélabú uralkodik majd a párosokon, de hamar kiderül majd, hogy a szomorúság helyett leginkább a düh és a csalódottság uralja a brigádot.
Először a Fodor Rajmund és Ungvári Miklós utaltak arra, hogy éjjel „lódobogás” zavarta meg a szállodai folyosó nyugalmát, ami ugye jelenthet bármit, ám Ördög Nóra fülét is megütötte ez a mondat, így rá is kérdezett Vastag Csabánál, hogy ő, vagyis ők is hallották-e. Az énekes pedig beismerte, hogy „egész közelről” érzékelte az említett zajokat.
Vastag Csaba ezt követően egy minimum különös beszédet intézett azelőtt, hogy kiosztotta volna a hajszajegyet. „Sokszor vannak olyan félreértések, hogy valakinek az egyik nap azt mondod, hogy vigyázzon, mert ott egy kutya, másnap pedig azt hallod vissza, hogy te azt mondat, hogy rá akarod uszítani azt a kutyát” - kezdte egy példával az énekes.
A helyzet az, hogy mi egész végig segíteni akartunk mindenkinek, de rájöttünk, hogy itt beszélgetni nem annyira érdemes. Többször kerültünk olyan szituációba, hogy a szavak valamilyen módon megmásítódtak…
- fogalmazott kissé ködösen Vastag Csaba, mielőtt átadta a hajszajegyet az egyik párosnak. Ördög Nóra ekkor már pontosan érzékelte a sorok mögött megbújó feszültséget, ezért úgy döntött, hogy kiugrasztja a nyulat a bokorból. Feszegetni kezdte a témát, amit az énekes láthatóan inkább a feledés homályában szeretett volna tartani, de…
A Bódi tesókon ekkorra már látszott, hogy feszíti őket a saját igazságuk és Hunor meg is hozta a döntést, vagyis előjött a farbával. „Miután mindenki leadta a szavazatát, mi már aludtunk, amikor ez a „lódobogás” odaért hozzánk. Az ágyból kikelve fogadott minket Evelin és Csaba, vagyis átkopogtak”
kezdett bele Hunor.
Mi azt az üzenetet kaptuk, hogy meg lehet másítani azt a döntést, amit mi már leadtunk. Azt mondták, hogy ha mi nem szavazunk az Ungiékra, akkor valójában úgy fog eldőlni, hogy ők ránk szavaznak, a Curtisék is és három-három arányban a Curtisék minket fognak kiszórni. Szóval mi úgy aludtunk el, hogy kaptunk egy ilyen üzenetet, ami ugye tilos
– mondta Hunor, mire Ördög Nóra alaposan meglepődött és jelezte is, hogy ez bizony probléma. Hunor ezután kifejtette, hogy ők fenyegetésként élték meg Vastag Csaba nekik tett „ajánlatát”, amivel mindjárt ki is szabadította a szellemet a palackból. Az énekes kijelentette, hogy ő lehetőséget kínált a Bódi tesóknak, vagyis éppen megvédeni szerette volna őket a hajszától, majd beismerte, hogy valóban olyasmit kért Megyertől és Hunortól, amit az Ázsia Expressz szabálykönyve határozottan tilt. A botrányos szavazás ezen pontján beszállt a vitába Mészáros Árpád Zsolt is, aki durván letámadta a Bódi tesókat. Hogy hová fajul a mindenkihez méltatlan szócsata, az kiderül az Ázsia Expressz péntek esti adásából 19:45-től a TV2 képernyőjén. Ahogy az is, hogy a biztosan hajszázó Tallós Rita-Barbinek Paula és a Németh Kristóf-Mészáros Árpád Zsolt párosok mellett, kik küzdenek meg a továbbjutásért.
