Ázsia Expressz: A műsor történetének legdurvább balhéja robban ki Vastag Csaba körül

Nem öltjük magunkra az ítész szerepét ebben a szövevényes történetben, ami az Ázsia Expressz második hajszája előtti percekben bontakozott ki a kamerák előtt. De annyi bizonyos, hogy gyors egymásutánban ez a második olyan történés, amilyenre még nem volt példa a TV2 sikerműsorának korábbi évadaiban. Ahogy arról elsőként beszámoltunk, a csütörtöki adás végén Ördög Nóra közölte a súlyos lábsérüléssel küzdő Dulin Mettával, hogy a stáborvos döntése alapján nem folytathatja tovább a játékot, ami nyilván egyet jelentett azzal, hogy Lakatos Levente sorsa is megpecsételődött. A drámai események után bárki azt gondolhatta, hogy másnap reggel a szavazáson a mélabú uralkodik majd a párosokon, de hamar kiderül majd, hogy a szomorúság helyett leginkább a düh és a csalódottság uralja a brigádot.

A Bódi tesók akkora balhét robbantottak, amit még nem láttunk az Ázsia expressz 6 évada alatt (Fotó: TV2)

Először a Fodor Rajmund és Ungvári Miklós utaltak arra, hogy éjjel „lódobogás” zavarta meg a szállodai folyosó nyugalmát, ami ugye jelenthet bármit, ám Ördög Nóra fülét is megütötte ez a mondat, így rá is kérdezett Vastag Csabánál, hogy ő, vagyis ők is hallották-e. Az énekes pedig beismerte, hogy „egész közelről” érzékelte az említett zajokat.

Az Ázsia expressz szereplők közül a Bódi tesók nem kerteltek, szerintük Vastag Csaba megfenyegette őket (Fotó: TV2)

Tapintani lehet a feszültséget az Ázsia Expressz 2025 hajszanapjának kezdetén

Vastag Csaba ezt követően egy minimum különös beszédet intézett azelőtt, hogy kiosztotta volna a hajszajegyet. „Sokszor vannak olyan félreértések, hogy valakinek az egyik nap azt mondod, hogy vigyázzon, mert ott egy kutya, másnap pedig azt hallod vissza, hogy te azt mondat, hogy rá akarod uszítani azt a kutyát” - kezdte egy példával az énekes.

A helyzet az, hogy mi egész végig segíteni akartunk mindenkinek, de rájöttünk, hogy itt beszélgetni nem annyira érdemes. Többször kerültünk olyan szituációba, hogy a szavak valamilyen módon megmásítódtak…

- fogalmazott kissé ködösen Vastag Csaba, mielőtt átadta a hajszajegyet az egyik párosnak. Ördög Nóra ekkor már pontosan érzékelte a sorok mögött megbújó feszültséget, ezért úgy döntött, hogy kiugrasztja a nyulat a bokorból. Feszegetni kezdte a témát, amit az énekes láthatóan inkább a feledés homályában szeretett volna tartani, de…