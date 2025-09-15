Ázsia Expressz-botrány: már megint áll a bál Vastag Csabáék húzása miatt

Igaz, a követ Ördög Nóra dobja abba a bizonyos tóba azzal, hogy erre a napra időzíti az Ázsia Expresszben már hagyománnyá vált titkos szavazást, de ez nem változtat a tényen, hogy újra központi témává válik az énekes trükközési kísérlete, ami tulajdonképpen abból fakadt, hogy Csaba állítása szerint átsiklott a szabálykönyv egy fontos tiltása fölött. Ha akad olvasó, aki számára ködösek a fenti sorok, felidézzük a pénteki hajsza indulása előtti pillanatokat, ahol a Bódi tesók úgy döntöttek, részletesen elmesélik, mi is történt azután, hogy a hajszajegy kiosztása előtti este lekapcsolták a TV2 Ázsia Expressz 2025 kameráit. Így derült fény arra, hogy Vastag Csaba és Domján Evelin felébresztették Hunort és Megyert, és megpróbálták rávenni őket, hogy másítsák meg a már borítékba tett szavazatukat. Nos, ez az, amit az Ázsia Expressz szabályzata határozottan tilt.

Folytatódik az Ázsia Expressz balhé: Vastag Csabáék helyezése többek szemét is szúrja

De ugorjunk is tovább, és beszéljünk kicsit arról a szimpátiaszavazásról, ami a hétfői adás első perceiben borzolja fel újra a kedélyeket! Bár a szavazás eredménye sok ponton a várhatót hozza, akadnak nem várt fejlemények is. Középmezőnyben zárt ugyanis Vastag Csaba és Domján Evelin, ami már többeket meglepett, hiszen akadtak párosok, akik szerint a fent említett trükközési kísérlet nem sorolandó a bocsánatos bűnök közé.

Németh Kristóf: „Biztos voltam benne, hogy a történések után Csabáék lesznek a legantipatikusabb páros”

Azon talán nem kell meglepődnünk, hogy Németh Kristóf volt az egyik olyan játékos, aki értetlenségének adott hangot Vastagék helyezésével kapcsolatban, az azonban mindenképpen érdekes színt ad az össznépi rácsodálkozásnak, Ungvári Miklóst is meglepte Vastag Csabáék középmezőnyös eredménye.

Annak fényében, ami az elmúlt napokban történt, azt gondoltam, hogy lesznek párosok, akik hátrébb fognak végezni. Ennek ellenére máshogy történt…

- csomagolta be fénylő sztaniolpapírba a minden bizonnyal Vastag Csabára utaló gondolatait az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó. Nála eggyel markánsabban fogalmazott Németh Kristóf, aki ezen a héten új párral, Lakatos Leventével folytatja a versenyt. „Én egészen biztos voltam benne, hogy a történések után Csabáék lesznek a legantipatikusabb páros, hiszen egy példátlan dolgot követtek el. Az, hogy nem így lett, engem kifejezetten bosszant. Érzek egy óvodás kedveskedést még mindig…” - mondta ki nyíltan a színész. Kristóf dühének oka hétfő este 19:45-től minden Ázsia Expressz néző számára világossá válik. Ráadásul a szavazás végeredménye komoly terhet ró az utolsó két helyen végzett párosokra, ahogy a Tények Plusz után arra a kérdésre is választ kapunk majd, hogy Vastag Csaba mivel is tudta elérni, hogy a középmezőnyben végezzenek a rangsorban.

