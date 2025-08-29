Ázsia Expressz: Vastag Csaba kitálalt arról, mi a felesége legfurcsább szokása

Augusztus 31-én, vasárnap este újra a képernyők elé ülteti a nézőket a TV2 közönségkedvenc műsora. Az Ázsia Expressz ezúttal Malájzia és Indonézia egzotikus vidékére repít bennünket, és azt a nyolc mindenre elszánt párt, akik heteken át küzdenek a 20 millió forintos fődíjért. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukcióban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek.

Vastag Csaba felesége szerint minden nehézség ellenére nagyon jó volt megélni az Ázsia Expressz forgatását (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz 2025: Vastag Csaba felesége veszekedés közben elalszik

A sztárpárok idén is olyan kihívások elé kerültek, amire egyikük sem számított, legyen szó a fizikai határok feszegetéséről vagy a mentális terhelésről. Az Ázsia Expressz forgatásán Vastag Csaba és felesége, Evelin is kilépett a komfortzónájából, ami kettejük közt is okozott konfliktust. A Bors kíváncsi volt többek közt arra, mi a legidegesítőbb szokása a másiknak, ki a haragtartóbb.

„Az én legidegesítőbb szokásom, hogy túl sok időbe telik, mire eldöntöm, mit akarok vinni, felvenni, egyáltalán felkészülni, egy ilyen hosszú útra. Evelin legidegesítőbb tulajdonsága pedig, hogy türelmetlen ezt kivárni” – kezdte mosolyogva Vastag Csaba énekes, aki arra a kérdésre, hogy ki a haragtartóbb kettőjük közül, vicces dolgot árult el feleségéről.

Mondanám, hogy sose fekszünk le haraggal, de Evelin veszekedés közben is el tud aludni. Én ilyenkor reggel hatig rágom a körmöm, írom a kis memoárjaimat, meg a dalszövegeimet, ő meg lazán alszik.

Arra a kérdésre, hogy mi okozta a legnagyobb feszültséget kettejük között, az előadó gyönyörű felesége válaszolt.

„Én nem tudnék egy ilyen pillanatot kiemelni, de az mindig feszültséget keltett, ha nem tudtunk autót, fuvart szerezni. Igen, így visszaemlékezve talán a stopppolások nehezebben mentek, de én alapvetően nagyon büszke vagyok Csabira” – mondta érzelmesen Evelin, majd az énekes vette át a szót. „Na igen, arra hamar rájöttünk, ha Evelin egyedül stoppol, neki hamarabb sikerül, mint amikor jómagam próbálkoztam ezzel. Ezért általában elbújtam egy kocsi mögé és onnan figyeltem, ahogy ő fuvart szerez” – nevetett.