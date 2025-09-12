Ázsia Expressz: Ilyen befutóra senki sem számított, majd jött a döbbenet

Nos, a fenti mondatok után nem volt nehéz kikövetkeztetni, hogy az idei TV2 Ázsia Expressz 2025 második hajszájáról Tallós Rita és Barbinek Paula tértek vissza elsőként. Amikor a két színésznő feltűnt a Malajziai főváros parkjának bejáratánál, a várakozó párosok egy emberként ugrottak fel a helyükről, hiszen a legtöbben úgy gondolták, tőlük kell majd búcsút venniük, mielőtt ráfordulnak a játék következő szakaszára.

Mindenki ledöbbent az Ázsia Expressz második hajszájának befutóján (Fotó: TV2)

Rita és Paula után Vastag Csabáék is befutottak az Ázsia Expressz második hajszáján

Rita és Paula után pár perccel befutott Vastag Csaba és Domján Evelin is, akik az első pillanatokban még boldogan borultak egymás nyakába, de Ördög Nóra, hamar „belerondított” az örömükbe. Bejelentett ugyanis, hogy a páros, súlyos hibát vétett a hajsza utolsó küldetésére tartva, mivel taxival érkeztek, ami akkor is tilos, ha nem fizettek a fuvarért. Ezért Csaba és Evelin 20 perces időbüntetést kaptak. Ezzel pedig újra megnyílt a lehetőség a még úton lévő Németh Kristóf-Mészáros Árpád Zsolt páros számára, hogy nevető harmadikként befussanak. Erre persze nem sok esély kínálkozott, hiszen MÁZS térde már a hajsza előtt is rossz állapotban volt és miután az első hajszafeladat során mindketten elestek és a színész állapota ezzel tovább romlott.

Vastag Csaba és Domján Evelin hatalmas hibát vétettek a hajsza során (Fotó: TV2)

Mészáros Árpád Zsolt: „Akkor azt hittem, hogy feladom...”

Megkezdődött tehát a feszült visszaszámlálás. Az idő ólomlábakon járt, de végül eltelt úgy, hogy a színészpáros nem érkezett meg a célba. Kristófnak és MÁZS-nak ugyanis meggyűlt a baja az utolsó stoppolással, így jelentős hátrányba kerültek. Végül egy heroikus küzdelmekkel teletűzdelt nap után ők is megérkeztek a parkba, ahol így búcsúztak az Ázsia Expressz hatodik évadától: „Rosszul indult ez a nap az esésünkkel. Akkor azt hittem, hogy feladom. Kicsit éreztük, hogy már elfáradtunk - mondta MÁZS.

Kicsit éreztük, hogy hiányzik a család, hiányzik az otthonlét. De nagyon jó buli volt”

– fogalmazott Mészáros Árpád Zsolt, akinek gondolataival osztozott Németh Kristóf is. „A barátságunk tovább mélyült és ez egy fantasztikus dolog. Láttuk az itteni kultúrát és nagyszerű segítőink voltak”- tette hozzá a színész, aki ekkor már nem tudta és nem is akarta visszatartani a meghatottság és a megkönnyebbülés könnyeit.