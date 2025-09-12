Ázsia Expressz: Ilyen befutóra senki sem számított, majd jött a döbbenet

Nos, a fenti mondatok után nem volt nehéz kikövetkeztetni, hogy az idei TV2 Ázsia Expressz 2025 második hajszájáról Tallós Rita és Barbinek Paula tértek vissza elsőként. Amikor a két színésznő feltűnt a Malajziai főváros parkjának bejáratánál, a várakozó párosok egy emberként ugrottak fel a helyükről, hiszen a legtöbben úgy gondolták, tőlük kell majd búcsút venniük, mielőtt ráfordulnak a játék következő szakaszára.
Rita és Paula után pár perccel befutott Vastag Csaba és Domján Evelin is, akik az első pillanatokban még boldogan borultak egymás nyakába, de Ördög Nóra, hamar „belerondított” az örömükbe. Bejelentett ugyanis, hogy a páros, súlyos hibát vétett a hajsza utolsó küldetésére tartva, mivel taxival érkeztek, ami akkor is tilos, ha nem fizettek a fuvarért. Ezért Csaba és Evelin 20 perces időbüntetést kaptak. Ezzel pedig újra megnyílt a lehetőség a még úton lévő Németh Kristóf-Mészáros Árpád Zsolt páros számára, hogy nevető harmadikként befussanak. Erre persze nem sok esély kínálkozott, hiszen MÁZS térde már a hajsza előtt is rossz állapotban volt és miután az első hajszafeladat során mindketten elestek és a színész állapota ezzel tovább romlott.
Megkezdődött tehát a feszült visszaszámlálás. Az idő ólomlábakon járt, de végül eltelt úgy, hogy a színészpáros nem érkezett meg a célba. Kristófnak és MÁZS-nak ugyanis meggyűlt a baja az utolsó stoppolással, így jelentős hátrányba kerültek. Végül egy heroikus küzdelmekkel teletűzdelt nap után ők is megérkeztek a parkba, ahol így búcsúztak az Ázsia Expressz hatodik évadától: „Rosszul indult ez a nap az esésünkkel. Akkor azt hittem, hogy feladom. Kicsit éreztük, hogy már elfáradtunk - mondta MÁZS.
Kicsit éreztük, hogy hiányzik a család, hiányzik az otthonlét. De nagyon jó buli volt”
– fogalmazott Mészáros Árpád Zsolt, akinek gondolataival osztozott Németh Kristóf is. „A barátságunk tovább mélyült és ez egy fantasztikus dolog. Láttuk az itteni kultúrát és nagyszerű segítőink voltak”- tette hozzá a színész, aki ekkor már nem tudta és nem is akarta visszatartani a meghatottság és a megkönnyebbülés könnyeit.
Az Ázsia Expressz ugyanakkor idén sem hazudtolta meg saját hagyományait. Miközben Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt elindultak, hogy a hazaindulás előtt eltöltsék utolsó éjszakájukat Malajziában, Ördög Nóra utánuk szólt és arra kérte őket, hogy néhány percig még maradjanak. Ekkor már sejtetni lehetett, hogy egy újabb, nem várt fordulat elé néz a játék. „Egy fontos dologról van szó, amit még nem mondtam el. A műsorban tegnap történt egy drámai helyzet, amit az élet írt. Olyan helyzet alakult ki, ami igazságtalanságot szült egy olyan játékossal szemben, aki nagyon akarta ezt a versenyt. Metta sérülése okozta azt, hogy Levinek is abba kellett hagynia a küzdelmet. Viszont most megpróbáljuk kiegyenesíteni ezt a helyzetet. Lakatos Levente folytatni fogja a versenyt” – jelentette be az Ázsia Expressz műsorvezetője, akinek szavait döbbent csend fogadta. Levente ezután visszatért és Ördög Nóra egy felajánlással élt a kieső páros felé. „Egyedül nem lehet küzdeni az Ázsia Expresszben. Így aztán az egyikőtök folytathatja a versenyt Levente oldalán!” – mondta Nóri, majd a döntés jogát átadta a két színésznek, akik nem leptek meg senkit azzal, hogy Kristófot jelölték a folytatásra, hiszen MÁZS sérülése nem tette őt alkalmassá arra, hogy a versenyben maradjon. Németh Kristóf végül a többi pároshoz fordult:
„Ha a többiek elfogadják, hogy egy vesztes visszatér, én boldogan megyek tovább, Levi…”
- mondta a színész. A párosok természetesen egyöntetűen bólogattak, így megalakult az Ázsia Expressz új párosa, akik így együtt utaznak Indonéziába.
Ezzel a balhéval indult az Ázsia Expressz második hajszája:
