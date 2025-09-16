Ázsia Expressz: Viták, könnyek és amnesztia – Kegyetlen döntés vár a párokra

Cél a védettség megszerzése, ami az Ázsia Expressz harmadik hetére a legtöbb játékos számára egyet jelent a túléléssel. Hiszen amellett, hogy a védett páros automatikusan elkerüli a hajszát, lehetőséget kap arra is, hogy a pihenést válasszák, vagyis kapnak költőpénzt, szállást, vagyis esélyt a feltöltődésre, regenerálódásra. Ahogy pedig halad az idő, a védettséghez vezető út egyre rögösebb. A keddi adásban például egy olyan dilemma elé állítja a párokat az élet, vagyis inkább Ördög Nóra, ami bizony minden szinten megviseli a játékosokat.

Vastag Csaba felesége összeomlott, miután megtudta, miről kell dönteniük az Ázsia Expresszben (Fotó: TV2)

Kegyetlen feladat vár az Ázsia Expressz versenyzőire. A tét élet, vagy halál...

A feladat első nekifutásra sokkal inkább tűnik cukinak, mintsem nehéznek, hiszen a párosoknak választaniuk kell egy-egy tündéri tengerimalacot, akinek építeniük kell egy szállítóketrecet. A Bódi tesók Védettségnek,curtis-judie-kapcsolat"> Curtis és Judie Miguelnek, Tallós Rita és lánya Bélának, míg Németh Kristófék Evelinnek keresztelték újdon(sült) barátjukat. Ha pedig Evelin, akkor itt kell megjegyeznünk, hogy az egyik páros Vastag Csaba és Domján Evelin nem adtak nevet a kis tengerimalacnak.

Meglehet, hogy ők döntöttek jól, hiszen egy levélből hamar kiderül, nem a legjobb taktika, túl szoros kötődést kialakítani az apró, cuki, szőrgombócokkal.

„Minden rosszban van valami jó és minden jóban van valami rossz. Ez sajnos, itt sincs másképpen. Egy fontos dolgot ugyanis még nem tudtok a Szundanéz hagyományokról. A helyiek a tengerimalacokra nem csak házi kedvencként, hanem elengedhetetlen humánerőforrásként és alapanyagként is tekintenek. Ezért előszeretettel készítik el a kifejlett egyedek húsából, kedvenc ételeiket. A döntés most a tiétek" – áll Ördög Nóra levelében, amely végül egy durva dillemma elé állítja a párosokat.

Felajánljátok vágásra az állatot, akiről gondoskodtatok, vagy megmentitek az életét.

"Ha úgy döntötök, hogy megesztek egy tengerimalacot, akkor egyenesen jöhettek hozzám. Viszont, ha a megmentése mellett döntötök, akkor az állatot el kell szállítanotok egy kis faluba, ahol szívesen örökbe fogadják és vigyáznak rá. Ez azonban jelentős kitérővel jár a verseny útvonaláról és mindent összevetve akár egy órát is veszíthettek. Mérlegeljetek és döntsetek! Ne felejtsétek el, hogy a tét, még mindig a védettség megszerzése!” – írta minden párosnak az Ázsia Expressz műsorvezetője.