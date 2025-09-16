Ázsia Expressz: Viták, könnyek és amnesztia – Kegyetlen döntés vár a párokra

Cél a védettség megszerzése, ami az Ázsia Expressz harmadik hetére a legtöbb játékos számára egyet jelent a túléléssel. Hiszen amellett, hogy a védett páros automatikusan elkerüli a hajszát, lehetőséget kap arra is, hogy a pihenést válasszák, vagyis kapnak költőpénzt, szállást, vagyis esélyt a feltöltődésre, regenerálódásra. Ahogy pedig halad az idő, a védettséghez vezető út egyre rögösebb. A keddi adásban például egy olyan dilemma elé állítja a párokat az élet, vagyis inkább Ördög Nóra, ami bizony minden szinten megviseli a játékosokat.
A feladat első nekifutásra sokkal inkább tűnik cukinak, mintsem nehéznek, hiszen a párosoknak választaniuk kell egy-egy tündéri tengerimalacot, akinek építeniük kell egy szállítóketrecet. A Bódi tesók Védettségnek,curtis-judie-kapcsolat"> Curtis és Judie Miguelnek, Tallós Rita és lánya Bélának, míg Németh Kristófék Evelinnek keresztelték újdon(sült) barátjukat. Ha pedig Evelin, akkor itt kell megjegyeznünk, hogy az egyik páros Vastag Csaba és Domján Evelin nem adtak nevet a kis tengerimalacnak.
Meglehet, hogy ők döntöttek jól, hiszen egy levélből hamar kiderül, nem a legjobb taktika, túl szoros kötődést kialakítani az apró, cuki, szőrgombócokkal.
„Minden rosszban van valami jó és minden jóban van valami rossz. Ez sajnos, itt sincs másképpen. Egy fontos dolgot ugyanis még nem tudtok a Szundanéz hagyományokról. A helyiek a tengerimalacokra nem csak házi kedvencként, hanem elengedhetetlen humánerőforrásként és alapanyagként is tekintenek. Ezért előszeretettel készítik el a kifejlett egyedek húsából, kedvenc ételeiket. A döntés most a tiétek" – áll Ördög Nóra levelében, amely végül egy durva dillemma elé állítja a párosokat.
Felajánljátok vágásra az állatot, akiről gondoskodtatok, vagy megmentitek az életét.
"Ha úgy döntötök, hogy megesztek egy tengerimalacot, akkor egyenesen jöhettek hozzám. Viszont, ha a megmentése mellett döntötök, akkor az állatot el kell szállítanotok egy kis faluba, ahol szívesen örökbe fogadják és vigyáznak rá. Ez azonban jelentős kitérővel jár a verseny útvonaláról és mindent összevetve akár egy órát is veszíthettek. Mérlegeljetek és döntsetek! Ne felejtsétek el, hogy a tét, még mindig a védettség megszerzése!” – írta minden párosnak az Ázsia Expressz műsorvezetője.
A hír természetesen mindegyik párost alaposan meglepte és az sem titok, hogy nem is mindenhol született egyértelmű konszenzus az élet, vagy halál kérdésében. Vastag Csaba például csípőből rávágta: „Nagyon finom lesz! Pont, mint a nyuszi…” A felesége azonban nem osztozott a lelkesedésén, sőt, egyenesen elsírta magát. Az énekes pedig érvekkel igyekezett őt meggyőzni: „Picikém! Az a rossz hírem van, ha mi nem esszük meg, megeszik mások. Mindenképpen meg fogják enni...” – hallható majd az Ázsia Expressz keddi adásában, ahol Csaba egyébként azt is kifejti, hogy tulajdonképpen állatvédő.
„Jómagam állatvédő vagyok. Kifejezetten védem az állatokat, minden tekintetben, ahogyan csak lehet.
– kezdi az énekes, akit ugyanakkor nem borzaszt el a feladat.
"Viszont nem gondolom, hogy alantas dolog volna egy helyi fogást megenni…” – mondja Vastag Csaba. A dilemma egyébként mindegyik párosnál felmerül. Judie például egyenesen a testével igyekszik, megvédeni a kis Miguelt.
Hogy a párosok végül hogyan döntenek, az kiderül kedd este 19:45-től kiderül a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.
