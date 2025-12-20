Ilyen lesz a szentestéd a horoszkópod szerint

Te is aggódsz, hogy alakul majd a szenteste? Ha hiszel a horoszkóp szenteste jóslataiban, érdemes tovább olvasnod, hogy a Fanny magazin szakértőjétől megtudd, mit üzennek a csillagok!
A Kosok számára az idei ünnep egyszerre lesz könnyed, élénk, megható és szentimentális. Az égi folyamatok azt javasolják, hogy mindenhez derűsen állj hozzá! De nem is kell nagy kihívásokkal számolni. Most mindenki békés hangulatban van.
Minden évben az otthon melegét szeretnéd érezni, és adni a szeretteidnek. Idén sikerül megteremtened ezt a meghittséget. A Vénusz, a szeretet bolygója belép a Föld elemű Bakba, ami stabilitást, nyugalmat, azaz méltó és harmonikus ünneplést jelent önnek. Ne aggodalmaskodj semmi miatt, mert minden a terv szerint alakul.
Ez a karácsony a korábbiaknál is szebbnek ígérkezik. A hosszú tervezgetés, a bevásárlás és a készülődés most meghozza a gyümölcsét. Az is jót tesz, ha egy kis nosztalgiát megengedsz magadnak. Még mindig vannak retrográd bolygók az égen, ezek pedig szép emlékeket hozhatnak vissza a múltból.
Minden adott a méltó ünnepléshez. A harmonikus fényszögek erősebbnek mutatkoznak, és a béke javára billentik a mérleget. Természetesen most is lesz valaki, aki elégedetlenségével próbálja elrontani a hangulatot, de úgy tűnik, nem jár sikerrel. Te eltökélted, hogy jól fogod érezni magad. Végre önmagadra és a karácsony meghittségére fókuszálsz. Meglepően eredményesen véded mindkettőt.
Bár eddig rohangáltál, hajtottál, jól tennéd, ha kicsit kímélnéd magad, és nem akarnál egyedül elkészíteni szentestére egy ötfogásos ünnepi vacsorát. Kérj segítséget! A délután önfeledt pillanatokat, szeretettel teli hangulatot hoz. Kaphatsz egy olyan meglepetést, amire tényleg nem számítottál – persze ez nem csak tárgy lehet, hanem egy kedves telefonhívás is...
Mindennél fontosabb lesz számodra szombaton, hogy ki küld karácsonyi üdvözletet. Számolni fogod, sőt számon tartod, kinek jutottál eszébe. Ám estére a karácsony igazi üzenete is megérkezik hozzád: sorra veszed, mi mindenért lehetsz hálás. Ugye milyen sok minden van a „listán”?
Nem kérdés, hogy otthon, a szeretteiddel töltsd a karácsonyt. Ezt erősíti bolygód, a Vénusz 24-i jegyváltása is. Ha a tágabb rokonsággal ünnepelsz, kisebb nézeteltérés azért lehetséges. Ez nem a világ vége, ráadásul a nézeteltérés nem téged érint közvetlenül. Megint észre kell venned, hogy a vita résztvevői nélküled is meg tudják oldani a saját konfliktusukat.
A Vénusz jegyváltása egész az karácsonyod bearanyozza. Ettől senki és semmi nem hozhat ki a sodrodból, nem billenthet ki a harmóniából. Elégedett és hálás leszel mindenért. Ha bárki más hangot engedne meg magának, hamar helyreteszed az illetőt, mert most semmi sem fontosabb a békénél.
Az égi folyamatok hatására felhőtlen életkedv jellemez. Mintha újból kisgyerek lennél. Régi karácsonyok emléke jut az eszedbe szinte mindenről. Illatok, hangok, ízek csalnak mosolyt az arcára. Ugyanezt szeretné megélni ezen a karácsonyon is. Sikerülni fog!
A Bak csillagjegyűek számára valódi karácsonyi ajándék, hogy a Vénusz éppen 24-én lép be a Bakba. A Vénusz a szépség, a szeretet és a kis szerencse bolygója, így végre mindent szebbnek látsz a szeretet szemüvegén keresztül. Összességében a hála erősödik fel benned, ami tartóssá teheti ezt a jó szériát – szó szerint és átvitt értelemben is.
A hagyományokat csak akkor őrizd, ha tényleg ehhez van kedved. Nem kell senkinek megfelelned. Nyugodtan változtass! Persze ehhez kellenek újfajta eszközök és/vagy alapanyagok. Így vagy úgy, hagyományosan, vagy újszerűen, de biztos lehetsz benne, hogy gyönyörűen alakul a karácsonyod.
Szenteste napján a Bak Vénusz méltó ünneplést jelez. Visszafogottan indul a nap a Halak csillagjegyűek számára. A bolygók szerint mindennél jobban koncentrálsz arra, hogy minden időben elkészüljön. Ez sikerül is, és utána megkönnyebbülsz. Végre valóban arra tudsz koncentrálni, ami a legfontosabb: a szeretteidre.
A csillagjegyek jellemzéséről az alábbi videóból tudhatsz meg többet:
