Ilyen lesz a szentestéd a horoszkópod szerint

Te is aggódsz, hogy alakul majd a szenteste? Ha hiszel a horoszkóp szenteste jóslataiban, érdemes tovább olvasnod, hogy a Fanny magazin szakértőjétől megtudd, mit üzennek a csillagok!

Ilyen lesz a szentestéd a horoszkóp szerint.

Így alakul a horoszkóp december 24-én a 12 csillagjegyre lebontva.

Horoszkóp szenteste 2025-ben - Mit tartogatnak számodra a csillagok december 24-én?

Kos csillagjegy

A Kosok számára az idei ünnep egyszerre lesz könnyed, élénk, megható és szentimentális. Az égi folyamatok azt javasolják, hogy mindenhez derűsen állj hozzá! De nem is kell nagy kihívásokkal számolni. Most mindenki békés hangulatban van.

Bika csillagjegy

Minden évben az otthon melegét szeretnéd érezni, és adni a szeretteidnek. Idén sikerül megteremtened ezt a meghittséget. A Vénusz, a szeretet bolygója belép a Föld elemű Bakba, ami stabilitást, nyugalmat, azaz méltó és harmonikus ünneplést jelent önnek. Ne aggodalmaskodj semmi miatt, mert minden a terv szerint alakul.

Ikrek csillagjegy

Ez a karácsony a korábbiaknál is szebbnek ígérkezik. A hosszú tervezgetés, a bevásárlás és a készülődés most meghozza a gyümölcsét. Az is jót tesz, ha egy kis nosztalgiát megengedsz magadnak. Még mindig vannak retrográd bolygók az égen, ezek pedig szép emlékeket hozhatnak vissza a múltból.

Rák csillagjegy

Minden adott a méltó ünnepléshez. A harmonikus fényszögek erősebbnek mutatkoznak, és a béke javára billentik a mérleget. Természetesen most is lesz valaki, aki elégedetlenségével próbálja elrontani a hangulatot, de úgy tűnik, nem jár sikerrel. Te eltökélted, hogy jól fogod érezni magad. Végre önmagadra és a karácsony meghittségére fókuszálsz. Meglepően eredményesen véded mindkettőt.

Oroszlán csillagjegy

Bár eddig rohangáltál, hajtottál, jól tennéd, ha kicsit kímélnéd magad, és nem akarnál egyedül elkészíteni szentestére egy ötfogásos ünnepi vacsorát. Kérj segítséget! A délután önfeledt pillanatokat, szeretettel teli hangulatot hoz. Kaphatsz egy olyan meglepetést, amire tényleg nem számítottál – persze ez nem csak tárgy lehet, hanem egy kedves telefonhívás is...