Horoszkóp: az AI szerint ez a csillagjegy éli túl a világvégét

A horoszkóp és a pszichológia határán mozgó indoklás szerint bizonyos jegyek jobb túlélők, mint mások. És most kiderült, ki az, aki egy pusztító világvégéből is győztesen jöhetne ki.

Az AI a horoszkóp alapján döntötte el, hogy melyik csillagjegy élné túl a világvégét / Fotó: Shutterstock

Az AI szerint a Bak kerülne ki győztesként.

Ez a csillagjegy rettentően stabil és kitűnően bírja a monotonitást.

Vannak olyan tulajdonságok, amiket bátran elsajátíthatsz egy Baktól.

A horoszkóp szerint ez a csillagjegy élné túl a világvégét – Az AI döntött

A mesterséges intelligencia több szempontot is figyelembe vett:

mentális és érzelmi stabilitás

alkalmazkodóképesség

túlélési ösztön

fizikai állóképesség

stratégiai gondolkodás

Ezeket a tulajdonságokat összevetette az egyes csillagjegyek jellemrajzával, és így született meg az eredmény.

A győztes: Bak csillagjegy

Nem az Oroszlán, nem a Kos, nem a Skorpió, hanem a Bak! A Bakot hagyományosan céltudatosnak, fegyelmezettnek és rendkívül szívósnak tartják. Kifejezetten erős akaratereje van. Nem pánikol, amikor beüt a krach, nem hagyja, hogy az érzelmei elvigyék, és ha kell, hónapokig túlél egy barlangban. Az AI szerint pont ezek azok a tulajdonságok, amik egy világvége-szituációban életmentők lehetnek.

Miért pont ő?

A Bak földjegy, és ez már önmagában a stabilitást, kitartást jelzi. Aki e jegy szülötte, általában jól bírja a monotonitást, nem retten meg a kemény fizikai munkától, és hosszú távon gondolkodik. Ha kell, tervez, ha kell, cselekszik, de nem rohan fejjel a falnak. Egyfajta túlélőmentalitás van a DNS-ébe kódolva.

És ki lenne a legnagyobb vesztes? Az AI szerint a legrosszabb esélyekkel a Halak indulnának. Nem a képességeik miatt, hanem azért, mert túl érzelmesek és hajlamosak az idealizmusra. Egy kíméletlen túlélési szituációban sajnos ezek a jellemvonások hátrányt jelenthetnek. Persze, ez nem törvényszerű, de az elemzés szerint ők nehezebben viselnék a valóság kemény oldalát.

Mit tanulhatunk ebből?

Nem kell Baknak születned ahhoz, hogy jó túlélő légy. A mentális rugalmasság, a tudatosság és az érzelmek helyes kezelése mindenki számára fejleszthető. De ha világvége lenne, azért nem ártana egy Bak barát a közelben.