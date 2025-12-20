Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horoszkóp: az AI szerint ez a csillagjegy éli túl a világvégét

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 14:45
asztrológiaiBak csillagjegyhoroszkóp
Mi történne, ha bekövetkezne a világvége? A mesterséges intelligencia azt a kérdést kapta: „melyik csillagjegy lenne a horoszkóp alapján a legesélyesebb a túlélésre egy apokalipszis esetén?”. A válasz meglepőbb, mint gondolnád, de logikai szempontból is megállja a helyét.
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

A horoszkóp és a pszichológia határán mozgó indoklás szerint bizonyos jegyek jobb túlélők, mint mások. És most kiderült, ki az, aki egy pusztító világvégéből is győztesen jöhetne ki.

A világvégén meteoritok közelítenek a Föld felé, amit a horoszkóp alapján a Bakok élnének túl.
Az AI a horoszkóp alapján döntötte el, hogy melyik csillagjegy élné túl a világvégét / Fotó: Shutterstock 
  • Az AI szerint a Bak kerülne ki győztesként. 
  • Ez a csillagjegy rettentően stabil és kitűnően bírja a monotonitást.
  • Vannak olyan tulajdonságok, amiket bátran elsajátíthatsz egy Baktól.

A horoszkóp szerint ez a csillagjegy élné túl a világvégét – Az AI döntött

A mesterséges intelligencia több szempontot is figyelembe vett:

  • mentális és érzelmi stabilitás
  • alkalmazkodóképesség
  • túlélési ösztön
  • fizikai állóképesség
  • stratégiai gondolkodás 

Ezeket a tulajdonságokat összevetette az egyes csillagjegyek jellemrajzával, és így született meg az eredmény.

A győztes: Bak csillagjegy

Nem az Oroszlán, nem a Kos, nem a Skorpió, hanem a Bak! A Bakot hagyományosan céltudatosnak, fegyelmezettnek és rendkívül szívósnak tartják. Kifejezetten erős akaratereje van. Nem pánikol, amikor beüt a krach, nem hagyja, hogy az érzelmei elvigyék, és ha kell, hónapokig túlél egy barlangban. Az AI szerint pont ezek azok a tulajdonságok, amik egy világvége-szituációban életmentők lehetnek.

Miért pont ő?

A Bak földjegy, és ez már önmagában a stabilitást, kitartást jelzi. Aki e jegy szülötte, általában jól bírja a monotonitást, nem retten meg a kemény fizikai munkától, és hosszú távon gondolkodik. Ha kell, tervez, ha kell, cselekszik, de nem rohan fejjel a falnak. Egyfajta túlélőmentalitás van a DNS-ébe kódolva.

És ki lenne a legnagyobb vesztes? Az AI szerint a legrosszabb esélyekkel a Halak indulnának. Nem a képességeik miatt, hanem azért, mert túl érzelmesek és hajlamosak az idealizmusra. Egy kíméletlen túlélési szituációban sajnos ezek a jellemvonások hátrányt jelenthetnek. Persze, ez nem törvényszerű, de az elemzés szerint ők nehezebben viselnék a valóság kemény oldalát.

Mit tanulhatunk ebből?

Nem kell Baknak születned ahhoz, hogy jó túlélő légy. A mentális rugalmasság, a tudatosság és az érzelmek helyes kezelése mindenki számára fejleszthető. De ha világvége lenne, azért nem ártana egy Bak barát a közelben.

Ebből a videóból megtudhatod, hogyan képzeli el a mesterséges intelligencia az emberiség további 400 évét: 

Ezek a horoszkóppal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu