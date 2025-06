7 biztos jel, hogy szellem van a lakásodban – Mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg tőle

Megmagyarázhatatlan dolgok történnek, tárgyak mozdulnak el, teljesen ki vagy merülve? Ezek jelezhetik, hogy nem vagy egyedül; egy vagy talán több hívatlan vendéggel is megosztod az otthonod. Elmondjuk, hogy mik azok a csalhatatlan jelek, amik elárulják, hogy szellem van a lakásodban.

Szellem az otthonodban?

Valami egy ideje nem stimmel, mintha már nem az a meleg, biztonságos hely lenne a lakásod, mint régen. Furcsa dolgok történnek, amiket nem tudsz megmagyarázni, ráadásul lehangoltnak és kimerültnek érzed magad? Könnyen lehet, hogy nem memóriazavar vagy vitaminhiány áll a háttérben, hanem szellem van a lakásodban.

Íme a jelek, hogy nem vagy egyedül:

Hirtelen leesnek, elmozdulnak a tárgyak, pedig nincs kereszthuzat és a házi állatod sem járt arra

Drasztikus, hirtelen bekövetkező hőmérséklet ingadozások, hidegfoltok a lakásban

Folyton olyan érzésed van, mintha valaki figyelne

Megmagyarázhatatlan zörejek, hangok, suttogások, sikítások

Állandó kimerültség

Rémálmok

Állandósult rosszkedv, főleg, ha hazaérsz

Miért van szellem a lakásban?

Több oka lehet annak, ha szellem van az otthonodban. Lehetséges, hogy alapból ott volt, mielőtt még beköltöztél volna. A szellemek általában helyekhez, tárgyakhoz, de akár konkrét személyekhez is kötődhetnek. Talán egy előző lakó lelke, aki hirtelen elhunyt, vagy erőszakos halált halt. Az is lehet, hogy egy tárgyhoz kötődik, amit te vittél haza, vagy esetleg kaptál valakitől. Egy régi ékszer, festmény vagy dísztárgy is lehet egy lélek kapcsolódási pontja a fizikai síkhoz. A hívatlan vendéged akár egy elhunyt rokonod, barátod vagy szerelmed is lehet, akit nem tudtál elengedni, így a mi világunkon ragadt. Ami viszont biztos, hogy egy léleknek sem jó, ha nem kel át a túloldalra, ezért segíteni kell nekik, hogy megpihenjenek.

Szelleműzés – hogyan csináld?

Ha megbizonyosodtál róla, hogy nem fizikai vagy pszichés problémákból erednek az észleléseid, akkor ideje cselekedni, és átsegíteni a szellemet a túloldalra. Ez az állapot, a kényszerű együttélés ugyanis egyikőtöknek sem jó. A szelleműzés nem veszélytelen dolog, mert ha rosszul sül el, a kísértés még rosszabbá válhat. Ám ha ügyesen csinálod, mindketten békére lelhettek.