Ősi szimbólum a sötétben: ezért gyújtunk gyertyákat évezredek óta

A gyertyák régóta jóval többet jelentenek számunkra egyszerű világítóeszközöknél. A láng ősidők óta a tisztulás, az átalakulás és a szellemi fény jelképe, ezért találkozunk számos gyertyával templomokban, szertartásokon, sőt a születésnapi torták tetején is. A gyertyák jelentése kultúránként eltérő lehet, de minden esetben különleges szerepet töltenek be a viaszból készült világítóeszközök, amelyeknek története több ezer évre nyúlik vissza.
A gyertyák használata már az ókorban megjelent, az egyiptomiak és a kínaiak először nádból készült, olajba mártott fáklyaszerű eszközöket használtak világításra. A valódi viaszgyertyák az ókori Rómában kezdtek elterjedni. A rómaiak vallási szertartásokon, ünnepségeken és temetéseken is meggyújtották azokat, mert úgy tartották, hogy a gyertyaláng az élet és az emberi lélek jelképe. A középkorban a gyertyák már a templomi szertartások fontos részeivé váltak, és nagyjából ekkor alakult ki az a gazdag szimbolika, amely ma is kapcsolódik hozzájuk.
Spirituális szempontból a gyertya az emberi lét egyik legszebb metaforája. A viasz a testet jelképezi, az anyagi formát, amely idővel elfogy. A kanóc maga az életfonal: az a csatorna, amelyen keresztül az energia áramlik. A láng pedig a lélek, az a szellemi erő és tudat, amely életben tartja az embert. Ezért mondják sok kultúrában, hogy amikor a gyertyaláng kialszik, az a lélek távozását jelképezi. A viasz olvadása azt szimbolizálja, ahogy az idő múlásával az emberi test és lét fokozatosan átalakul, végül átvált egy másfajta minőségbe.
Szinte minden vallásban fontos szerepet kapnak a gyertyák: a keresztény hagyományban Krisztust, „a világ világosságát” jelképezik. Amikor valaki gyertyát gyújt a templomban, az imádsága tisztaságát és a reményét fejezi ki. A zsidó vallásban a Hanuka ünnepe alatt meggyújtott gyertyák a fény győzelmét jelképezik a sötétség felett. A buddhista templomokban a gyertyaláng a tudatosság és a megvilágosodás szimbóluma, emellett tértisztításra is használják a gyertyákat, például meditációk során.
Az ezoterikus és okkult irányzatokban a gyertyák a rituálék legfontosabb eszközeivé váltak. A tűz a négy őselem egyike, amely a hagyományok szerint képes átalakítani és fellobbantani az energiát. A gyertya lángja ezért sok mágikus beavatkozásban a szándék fókuszpontjaként működik. A gyertyamágiával kívánságokat, kéréseket fogalmaznak meg, és szerelmi vagy bőségvonzó szertartásokat tartanak. A lángra való koncentrálás segít lecsendesíteni az elmét, és összpontosítani a gondolatainkat a manifesztációhoz.
A születésnapi tortán lévő gyertyák hagyománya egészen az ókori Görögországig vezethető vissza: a görögök Artemisz istennő tiszteletére kerek süteményeket készítettek, amelyekre gyertyákat helyeztek. A láng a hold fényét jelképezte, és a hiedelmek szerint az ég felé szálló füst felvitte az emberek kívánságait az istenekhez. A későbbi európai hagyományokban a tortán meggyújtott gyertyák már az ünnepi hangulatot és a múló életéveket szimbolizálták. Amikor a születésnapos elfújja a gyertyákat, egy kívánságot fogalmaz meg, amely a hagyományok szerint akkor teljesül, ha senkinek sem árulja el. Ez a szokás ma is azt az ősi hitet őrzi, hogy a láng közvetíti a kívánságainkat a magasabb erők felé.
A gyertyaláng sok kultúrában nemcsak szimbólum, hanem spirituális jel is. A gyertyaláng mozgása az energiák működését, változását tükrözheti. A nyugodtan égő gyertya harmóniát és békét jelez, míg a lobogó, pislákoló láng intenzív, sokszor kaotikus energiák meglétére utal. Az apró láng így egyszerre tükrözi az életet, a lelket, és azt a titokzatos kapcsolatot, amely az emberi tudatot a láthatatlan dimenziókkal összeköti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.