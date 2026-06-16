"Szellemet láttam otthon. Nagyon félek, mit tegyek?"

Online, névtelenül kért tanácsot egy teljesen kétségbeesett Reddites, miután szellemet látott a hálószobájának ajtajában. Kiemelte, nagyon fél, és bármire hajlandó, hogy a titokzatos lény eltűnjön az otthonából. Történetét olvasva volt, aki "praktikus" tanácsokkal illette őt, de akadt olyan is, aki nem tudta komolyan venni a helyzetet.
Ez még soha nem történt meg velem, és nagyon félek. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy egy sötét, emberi formájú lényt láttam a hálóm ajtajában. Amikor visszaforultam, hogy jól láttam-e, nagyon gyorsan eltűnt, egy csettintés alatt. Na most vagy valami paranormálisat észleltem, vagy csak elment az eszem, de 100%, hogy láttam valamit. Mit tegyek, hogy ez a lény eltűnjön?
– tette fel a kérdést.
Telepíts kamerákat! Az biztos elijeszti
– javasolta valaki.
"Ignoráld! Tudom, nem egyszerű, de minél több figyelmet szánsz rá, ő annál erősebb lesz" – magyarázta egy másik hozzászóló.
Mond ki hangosan: "Tűnj el az otthonomból" Ez az én otthonom és nem vagy szívenes látott vendég"
– adták sorra a tippeket, míg valaki közölte, egyszerűen csak szórjon sót az otthona minden bejáratához.
Akadt azonban olyan is, aki elviccelte a helyzetet, más pedig egyszerűen nem hitt a segélykérőnek:
Bújj a takaró alá! Ha nem teszel így, biztos elkap
– írták neki.
Vélhetően csak hallucináció volt
– jelentette ki valaki más.
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