Karmikus adósság: ha ezt a 3 dolgot tapasztalod, az előző életed bűneiért lakolsz

A spiritualitás és az ezotéria világában az egyik legmeghatározóbb alapvetés, hogy a lélek halhatatlan, és számtalan inkarnáción, azaz földi életen keresztül fejlődik. Ezen az úton azonban nemcsak tapasztalatokat és bölcsességet gyűjtünk, hanem a tetteink következményeivel, a karmával is számolnunk kell. A karma törvénye egyszerű: minden ok-okozati összefüggésben áll egymással. Amit egy előző életünkben elvetettünk, azt a jelenlegiben fogjuk learatni. Ha a múltban súlyos hibákat, önző döntéseket hoztunk, vagy ártottunk másoknak, akkor úgynevezett karmikus adósságot halmozunk fel.
Sokan értetlenül állnak az életükben tornyosuló nehézségek előtt, mondván: „Mivel érdemeltem ezt ki, hiszen mindenkivel jó vagyok.” A válasz gyakran nem a jelenlegi életedben, hanem a lélek emlékezetében, a múltbéli bűnökben gyökerezik. A karmikus adósság ugyanis addig követ minket, amíg ki nem egyenlítjük a számlát. Ha az alábbi három dolgot tapasztalod az életedben, szinte biztos, hogy karmikus terheket cipelsz, és a jelen életedben lakolsz a korábban elkövetett hibákért.
A karma legfőbb ismérve, hogy a problémák ciklusokban jelentkeznek. Úgy érezheted magad, mintha egy mókuskerékben ragadtál volna: a díszletek és a szereplők változnak, de a forgatókönyv és a végkifejlet mindig ugyanaz. Például hiába váltasz munkahelyet, az új főnököd kísértetiesen ugyanolyan zsarnok lesz, mint az előző volt. Vagy hiába teszel meg mindent a pénzügyi stabilitásért, a semmiből mindig jön egy váratlan kiadás, ami teljesen lenullázza a megtakarításaid. Ezek a blokkok arra figyelmeztetnek, hogy egy korábbi életedben visszaéltél a hatalmaddal, vagy nem becsülted meg az anyagi javakat, és a sors most arra kényszerít, hogy megtanuld a leckét.
Megesik, hogy olyan partnert, barátot vagy családtagot sodor mellénk az élet, akivel a viszony folyamatos szenvedés, dráma és fájdalom, mégsem tudunk kilépni belőle. Úgy érzed, láthatatlan lánc köt az adott személyhez. Ez a tipikus karmikus kapcsolat. Ha egy előző életben cserbenhagytál valakit, elárultad a szerelmed, vagy érzelmileg kizsákmányoltál másokat, a jelenlegi inkarnációdban te kerülsz az alárendelt, szenvedő fél szerepébe. Ez a dinamika mindaddig fennmarad, amíg meg nem bocsátasz, ki nem békülsz a helyzettel, és meg nem tanulod meghúzni a határaidat. A szenvedés itt a lélek tisztulási folyamata.
A megmagyarázhatatlan fóbiák – mint a víztől, a bezártságtól, a tűztől vagy a magasságtól való bénító félelem – szinte mindig a múltbéli traumák és bűnök lenyomatai. Ugyanez igaz a folyamatos, indokolatlan bűntudatra is. Ha folyton úgy érzed, hogy nem vagy elég jó, vagy hogy bűnös vagy, pedig senkinek sem ártottál, a lelked a karma terheit cipeli. Egy korábbi életedben elkövetett bűn vagy egy mulasztás emléke tör utat magának a tudatalattidból, így emlékeztetve arra, hogy dolgod van ezzel az érzéssel.
