Budapesten van Arnold Schwarzenegger, bárki összefuthat vele

Arnold Schwarzenegger minden idők egyik legnagyobb akciósztárja, aki olyan filmekkel vált a magyarok kedvencévé, mint például a Terminátor, Két tűz között, Kommandó, Ikrek, Total Recall - Az emlékmás vagy a Ragadozó. Van egy jó hírünk Arnie rajongóinak, ugyanis könnyen lehet, hogy bármikor összefuthatunk vele Budapesten.
Kiderült, hogy Arnold Schwarzenegger a magyar fővárosban tartózkodik, ugyanis itt forgatja a The Kelly's című filmet, amiről eddig szinte semmit sem lehet tudni – csupán annyi derült ki, hogy akció-vígjáték lesz, aminek a középpontjában a Kelly nevű rendőrcsalád áll, és Arnie mellett feltűnik benne Liam Hemsworth is.
Arnold Schwarzenegger számára nem idegen Budapest, hiszen többször is volt már itt, egyebek között szoros barátságok is ide kötik őt. Az évek alatt bringázott már az Andrássy úton, több konditeremben is edzett a fővárosunkban, így akár össze is futhatunk vele véletlenül, ha éppen arra járunk, amerre ő.
