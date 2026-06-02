Van remény a parajdi sóbánya számára - Az Erzsébet-alagút lehet a megmentő

A parajdi sóbánya tavaly májusban teljesen tönkre ment, miután a heves esőzések miatt elárasztotta a víz a bánya területét. Most azonban úgy tűnik, hogy újra nyithatják az Erzsébet-alagutat Parajdon.

Az Erzsébet-alagút lehet a parajdi sóbánya megmentője

A parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, Moldován István elmondta, hogy nem mondtak le az Erzsébet-alagút helyreállításáról. A Hargita Népének nyilatkozott a szakember, ahol elmondta, hogy nincs akadálya szakmai szempontból annak, hogy megnyissák és akár új gyógykezelői szintként használják.

A bukaresti gazdasági minisztérium bürokratikus jóváhagyására vár a munka folytatása, ugyanis a bezárt bányák kezelése jogilag egy másik állami vállalathoz, a Conversim Rt-hez tartozik.

„Nagyjából félútig tudtunk bemenni, és ezen a szakaszon megerősítettük, aláácsoltuk a járatot. Ez egy rézsűtáró volt, volt egy galéria-része és két kamrája, melyekből a bal oldalit robbantották be a részleg bezárásakor. Később ez lett a bánya meddőhányója. Mi a jobb oldali kamrát tárnánk fel: bányászati szempontból meg lehet oldani, hogy az látogatható legyen” - mondta Moldován István.

Magasabb munkapontokat alakítanának ki

A parajdi sóbányát a tavalyi heves esőzések, valamint a Koron-patak betörése miatt elöntötte a víz, s ez a katasztrófa jelentős csapást bírt a régió turizmusára, emiatt a szakemberek egy teljesen új kősóbánya nyitásának a lehetőségét is megvizsgálják.

„Dolgoznak azon, hogy beazonosítsák egy új bánya lehetséges helyét, de ez hosszas folyamat, részletes geológiai kutatást, tervezést igényel. Az első adatok és a szakhatóság értékelése után gazdasági és műszaki szempontok szerint is elemzik az új kitermelési helyszín megnyitásának lehetőségét” - tette hozzá. Moldován István kiemelte, hogy a biztonság érdekében a korábban elárasztott részeknél magasabb munkapontot alakítanak ki nyugatabbra a Tegledy-bányarésztől, ezzel a vízbetörés kockázatát teljesen kizárják.

Arról, hogy mi lesz a beruházás sorsa az Országos Sóipari Társaság (Salrom) igazgatósága és a szaktárca fog döntést hozni - olvasható a Blikk cikkében.