BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az Eufória mindent bevetett a végére: Még Angus Cloudot is visszarángaták a halálból az utolsó epizódra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors HBO Max
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 17:15
EufóriaSydney SweeneyZendaya
Ez a nap is elérkezett. Hétfőn debütált az HBO Max kínálatában az Eufória 3. évadának utolsó része, mely alaposan megosztotta a rajongókat. Bár a készítők igyekeztek mindenkinek megfelelő befejezést kreálni, ez lehet mégis több lett a soknál.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

2019-ben talán senki sem gondolta volna, hogy még hét évvel később is egy HBO-ra készített tinidráma-sorozatról fognak beszélni az emberek, pedig mégis így van. Az Eufória azóta is hatalmas népszerűségnek örvend, még ha idén megjelent harmadik évada nem is lett a rajongók kedvence. A Sam Levinson vezette alkotóbrigádnak azonban most volt egy utolsó esélye, hogy befoltozzák a lyukakat, és egy minden igényt kielégítő fináléval köszönjenek el a nézőktől. A sansszal viszont mégsem éltek Zendayáék.

Zendaya, az Eufória főszereplője
A Sydney Sweeney, Jacob Elordi vagy a képen látható Zendaya főszereplésével bemutatott Eufória a végéhez ért (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Váratlan fordulatok és felbukkanások az Eufória fináléjában

Mintha Sam Levinson próbálta volna menteni a menthetőt, és a sokak által kikosarazott kreátor igyekezett mindent beleszuszakolni az utolsó részbe. Talán túlzottan is sok mindent. Ugyanis a fináléban még azt az Angus Cloudot is visszahozta, aki már lassan 3 éve nincs is köztünk. Fez karaktere említés szintjén ugyan korábban is „megjelent” az évad epizódjai során, de most már személyesen is felbukkant, igaz csak néhány másodpercig.

De a rajongóknak ez is elég volt ahhoz, hogy online disputa kerekedjen ki a témából, és mindenkiben az a kérdés merült fel: ez most mesterséges intelligencia műve volt, vagy egy eddig nem látott jelenet újbóli felhasználása? Minden bizonnyal utóbbi, de az még lényegesebb eldöntetlen talány a fanbázisban, hogy ez a húzás drámaira vagy inkább ízléstelenre sikeredett. Megoszlanak a vélemények.

Angus Cloud, az Eufória szereplője
Angus Cloud halála 2023-ban az egész világot megrázta (Fotó: FayeS / MediaPunch)

Azonban nem csak a halálból visszatérő Angus Cloud volt az egyetlen váratlan vagy épp kellemetlen fordulat a befejező epizódban. A másfél órás utolsó rész harmadik harmada ugyanis egy Kill Billt megszégyenítő bosszúsztoriba csap át, miután a 3. évadban mindössze maréknyi minutum játékidővel rendelkező Colman Domingo apafigurája vendettát hirdet és felfegyverkezve veszi fel a harcot a sorozat A múmia-filmeket is megjárt főgonosza ellen. Ezt látva pedig már végképp az volt az ember érzése, mintha nem is azt a sorozatot nézné, amibe anno beleszeretett. Az alábbi kritika egyébként már nem először merül fel a rajongók körében a 3. évaddal kapcsolatban az áprilisi premier óta, így hiába a karakterekhez írt meghökkentő vagy könnyfakasztó befejezés, az Eufória igazából 2022-ben megszűnt Eufóriának lenni.

Nem lesz 4. évada az Eufóriának
Az HBO Max-sorozatok között kutatva aligha találjuk majd az Eufória 4. évadát, Zendayával a főszerepben (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Végül lesz folytatás?

Nos, mindazok számára, akik látták az Eufória 3. évad 8. részét, egészen röhejesnek hathat már maga a felvetés is, azonban láttunk már egészen vad sorozatfolytatásokat, annak ellenére, hogy egy adott színész vagy karakter már nem jelent meg benne. Elég csak Kevin Spacey Kártyavár című szériájára gondolni.

Mindemellett pedig a rajongótábort az elmúlt hetekben alaposan lázban tartotta az a teória is, miszerint az Eufória mégsem ér véget a harmadik évaddal, hiába reklámozták így. A széria atyja, Sam Levinson szavai sem voltak túlzottan egyértelműek, határozottan sosem jelentette ki, mi a műsor jövője, de az HBO Max egy reklámplakátja is igen gyanús volt. A találgatásoknak azonban most hamar vége szakadt, miután az HBO bejelentette, az Eufória 4. évada biztosan nem készül el!

Az Eufória hivatalosan is utolsó része, illetve az összes többi epizód is elérhető már a szörnyű szörnyfilmmel szörnyülködtető HBO Max kínálatában!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu