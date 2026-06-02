Az Eufória mindent bevetett a végére: Még Angus Cloudot is visszarángaták a halálból az utolsó epizódra

2019-ben talán senki sem gondolta volna, hogy még hét évvel később is egy HBO-ra készített tinidráma-sorozatról fognak beszélni az emberek, pedig mégis így van. Az Eufória azóta is hatalmas népszerűségnek örvend, még ha idén megjelent harmadik évada nem is lett a rajongók kedvence. A Sam Levinson vezette alkotóbrigádnak azonban most volt egy utolsó esélye, hogy befoltozzák a lyukakat, és egy minden igényt kielégítő fináléval köszönjenek el a nézőktől. A sansszal viszont mégsem éltek Zendayáék.

A Sydney Sweeney, Jacob Elordi vagy a képen látható Zendaya főszereplésével bemutatott Eufória a végéhez ért (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Váratlan fordulatok és felbukkanások az Eufória fináléjában

Mintha Sam Levinson próbálta volna menteni a menthetőt, és a sokak által kikosarazott kreátor igyekezett mindent beleszuszakolni az utolsó részbe. Talán túlzottan is sok mindent. Ugyanis a fináléban még azt az Angus Cloudot is visszahozta, aki már lassan 3 éve nincs is köztünk. Fez karaktere említés szintjén ugyan korábban is „megjelent” az évad epizódjai során, de most már személyesen is felbukkant, igaz csak néhány másodpercig.

De a rajongóknak ez is elég volt ahhoz, hogy online disputa kerekedjen ki a témából, és mindenkiben az a kérdés merült fel: ez most mesterséges intelligencia műve volt, vagy egy eddig nem látott jelenet újbóli felhasználása? Minden bizonnyal utóbbi, de az még lényegesebb eldöntetlen talány a fanbázisban, hogy ez a húzás drámaira vagy inkább ízléstelenre sikeredett. Megoszlanak a vélemények.

Angus Cloud halála 2023-ban az egész világot megrázta (Fotó: FayeS / MediaPunch)

Azonban nem csak a halálból visszatérő Angus Cloud volt az egyetlen váratlan vagy épp kellemetlen fordulat a befejező epizódban. A másfél órás utolsó rész harmadik harmada ugyanis egy Kill Billt megszégyenítő bosszúsztoriba csap át, miután a 3. évadban mindössze maréknyi minutum játékidővel rendelkező Colman Domingo apafigurája vendettát hirdet és felfegyverkezve veszi fel a harcot a sorozat A múmia-filmeket is megjárt főgonosza ellen. Ezt látva pedig már végképp az volt az ember érzése, mintha nem is azt a sorozatot nézné, amibe anno beleszeretett. Az alábbi kritika egyébként már nem először merül fel a rajongók körében a 3. évaddal kapcsolatban az áprilisi premier óta, így hiába a karakterekhez írt meghökkentő vagy könnyfakasztó befejezés, az Eufória igazából 2022-ben megszűnt Eufóriának lenni.