Az Eufória mindent bevetett a végére: Még Angus Cloudot is visszarángaták a halálból az utolsó epizódra

2019-ben talán senki sem gondolta volna, hogy még hét évvel később is egy HBO-ra készített tinidráma-sorozatról fognak beszélni az emberek, pedig mégis így van. Az Eufória azóta is hatalmas népszerűségnek örvend, még ha idén megjelent harmadik évada nem is lett a rajongók kedvence. A Sam Levinson vezette alkotóbrigádnak azonban most volt egy utolsó esélye, hogy befoltozzák a lyukakat, és egy minden igényt kielégítő fináléval köszönjenek el a nézőktől. A sansszal viszont mégsem éltek Zendayáék.
Mintha Sam Levinson próbálta volna menteni a menthetőt, és a sokak által kikosarazott kreátor igyekezett mindent beleszuszakolni az utolsó részbe. Talán túlzottan is sok mindent. Ugyanis a fináléban még azt az Angus Cloudot is visszahozta, aki már lassan 3 éve nincs is köztünk. Fez karaktere említés szintjén ugyan korábban is „megjelent” az évad epizódjai során, de most már személyesen is felbukkant, igaz csak néhány másodpercig.
De a rajongóknak ez is elég volt ahhoz, hogy online disputa kerekedjen ki a témából, és mindenkiben az a kérdés merült fel: ez most mesterséges intelligencia műve volt, vagy egy eddig nem látott jelenet újbóli felhasználása? Minden bizonnyal utóbbi, de az még lényegesebb eldöntetlen talány a fanbázisban, hogy ez a húzás drámaira vagy inkább ízléstelenre sikeredett. Megoszlanak a vélemények.
Azonban nem csak a halálból visszatérő Angus Cloud volt az egyetlen váratlan vagy épp kellemetlen fordulat a befejező epizódban. A másfél órás utolsó rész harmadik harmada ugyanis egy Kill Billt megszégyenítő bosszúsztoriba csap át, miután a 3. évadban mindössze maréknyi minutum játékidővel rendelkező Colman Domingo apafigurája vendettát hirdet és felfegyverkezve veszi fel a harcot a sorozat A múmia-filmeket is megjárt főgonosza ellen. Ezt látva pedig már végképp az volt az ember érzése, mintha nem is azt a sorozatot nézné, amibe anno beleszeretett. Az alábbi kritika egyébként már nem először merül fel a rajongók körében a 3. évaddal kapcsolatban az áprilisi premier óta, így hiába a karakterekhez írt meghökkentő vagy könnyfakasztó befejezés, az Eufória igazából 2022-ben megszűnt Eufóriának lenni.
Nos, mindazok számára, akik látták az Eufória 3. évad 8. részét, egészen röhejesnek hathat már maga a felvetés is, azonban láttunk már egészen vad sorozatfolytatásokat, annak ellenére, hogy egy adott színész vagy karakter már nem jelent meg benne. Elég csak Kevin Spacey Kártyavár című szériájára gondolni.
Mindemellett pedig a rajongótábort az elmúlt hetekben alaposan lázban tartotta az a teória is, miszerint az Eufória mégsem ér véget a harmadik évaddal, hiába reklámozták így. A széria atyja, Sam Levinson szavai sem voltak túlzottan egyértelműek, határozottan sosem jelentette ki, mi a műsor jövője, de az HBO Max egy reklámplakátja is igen gyanús volt. A találgatásoknak azonban most hamar vége szakadt, miután az HBO bejelentette, az Eufória 4. évada biztosan nem készül el!
Az Eufória hivatalosan is utolsó része, illetve az összes többi epizód is elérhető már a HBO Max kínálatában!
