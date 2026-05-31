Egy ember meghalt, közel 800-at pedig letartóztattak a BL-döntő éjszakáján

Brutális erőszakhullám söpört végig a francia fővároson a BL-döntő éjszakáján.

Az ünneplő tömeg gyakorlatilag darabokra szedte Párizst a BL-döntő éjszakáján

Mint ismert, a Paris Saint-Germain (PSG) 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel védte meg címét az Arsenal ellen a Bajnokok Ligája budapesti döntőjén. Az ünneplő tömeg azonban hatalmas káoszt okozott nem csak Párizsban, de több nagyobb francia városban is. Hiába vezényeltek ki több ezer rendőrt, így sem sikerült megállítani, hogy a drukkerek gyújtogassanak, randalírozzanak.

Káosz a BL-döntő után: életet követelt a huligánok ámokfutása

Egy 17 éves fiú jelenleg is élet és halál közt lebeg, miután a Champs-Élysées közelében többször megszúrták. Jelenleg kómában fekszik, intenzív osztályon ápolják. A támadóit beazonosították és elfogták, gyilkossági kísérlet miatt emelnek ellenük vádat.

Egy másik fiatal, egy 23 éves férfi az ünneplés hevében a motorjával egy betonfalnak ütközött. Az ő életét már nem lehetett sajnos megmenteni. Elhunyt.

Tüzeket gyújtottak városszerte a szurkolók. A rendőrök csak Párizsban 400 embert vettek őrizetbe

A hatóságok összesen 780 embert vettek őrizetbe a zavargások során, köztük 480-at Párizsban, a többit más francia nagyvárosokban. Laurent Nuñez francia belügyminiszter jelentése szerint a szurkolókkal való összecsapások során 57 rendőr sérült meg. A politikus közlése szerint összesen 15 városból jelentettek rendbontásokat.

Párizsban egyébként már tavaly is igen komoly zavargások voltak, amikor a PSG első alkalommal emelhette magasba a BL kupáját. Akkor 201 ember sérült meg a francia fővárosban, és nagyjából 500 embert vettek őrizetbe az országban – jegyzi meg a Mirror.