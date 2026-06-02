Elszabadult a pokol! Elképesztő petíció indult: több százan követelik Zsigmond Angi azonnali visszavonulását

A botrány középpontjában nem más áll, mint a reality-műsorokból és viharos magánéletéről jól ismert celeblány, Zsigmond Angi. Az influenszer leginkább arról vált ismertté a nagyközönség számára, hogy ő az országosan követett másik influenszer, Mészáros Bende exe. A fiatal híresség korábban úgy döntött, hogy a videózás világa után a könnyűzenében is próbára teszi a tehetségét, ám a fogadtatás katasztrofálisra sikeredett. A legfrissebb dalai és klipjei után ugyanis egy valóságos népharag zúdult rá, a dühös kommentelők pedig már egy petíciót is útjára indítottak.

Zsigmond Angéla zenei karrierbe kezdett (Fotó: Zsigmond Angi Instagram)

Zsigmond Angi zenei karrierje totális kudarcba fulladt?

A TikTokon elindult egy elképesztő méretű, megállíthatatlan videós hullám, amely lavinaként temeti maga alá az egykori reality-szereplőt. Felhasználók százai készítenek dühös reakcióvideókat, és a felháborodott tömeg nyíltan követeli a lány visszavonulását. A dolog pikantériája, hogy a kritikusoknak nem ez az első alkalom, hogy kinyílik a bicska a zsebében. Angit korábban is rengetegen támadták a hamis hangok és az erőltetett stílus miatt, de a mostani dalok végképp kiverték a biztosítékot.

„Miért kell erőltetni, ami sz*r?” – A kommentelők nem kímélték

A nép hangja nem kíméli a sztárt, a hozzászólások között pedig egészen megdöbbentő, nyers vélemények olvashatóak. Összegyűjtöttük a leginkább felkapott kommenteket, amelyek tökéletesen megmutatják a jelenlegi közhangulatot. Az első és leggyakoribb kérdés, ami a netezőkben megfogalmazódott, meglehetősen direktre sikeredett:

Miért kellett Anginak belekezdenie a zenébe, holott ő is tudja, hogy sz*r, akkor minek csinálja?

– értetlenkedett egy kommentelő, akinek a véleményével több százan értettek egyet. Voltak azonban olyanok is, akik a szavak helyett azonnal a tettek mezejére léptek, és radikális megoldást javasoltak:

Petíciót indítok, hogy Zsigmond Angi ezt a zenei karriert ne erőltesse, mert nagyon sz*r! Kérlek, te is írd alá

– hangzik a felhívás, amely villámgyorsan terjed a fiatalok körében. Szerencsére akadt olyan hozzászóló is, aki a katasztrofális helyzetben is képes volt meglátni a pozitívumot, még ha az egy másik hírességnek is kedvez: