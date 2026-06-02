Kulcsár Edina elárulta: Fontolgatják a családbővítést!

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 16:50
A gyerekei jelentik számára a mindent! Kulcsár Edina elárulta, hogy mindig is nagy családot akart, a férjével pedig folyamatos beszédtéma az, hogy még egy gyereket bevállalnának!
A legtöbb szülő már egy-két gyermek mellett is komoly logisztikai kihívásokkal szembesül a mindennapokban, ezért sokan értetlenül állnak az előtt, hogyan képes Kulcsár Edina és férje, G.w.M egy ekkora mozaikcsaládot működtetni. Az egykori szépségkirálynőnek összesen négy gyermeke van, férje korábbi kapcsolatából pedig további két gyermek érkezik rendszeresen hozzájuk, így nem ritka, hogy egyszerre hat gyerek tölti meg élettel az otthonukat. Edina most őszintén mesélt arról, miből merít energiát a mindennapokhoz, és egy olyan vallomást is tett, amely sokakat meglephet: még az sem kizárt, hogy tovább bővül a családjuk.

Kulcsár Edina és G.w.M a Nyerő Páros sajtótájékoztatóján
Kulcsár Edina és G.w.M gondolkodnak a következő babán
  • Kulcsár Edina két nagyobbik gyereke, Medox és Nina az első házasságából született.
  • G.w.M előző kapcsolatából két gyermeke született.
  • A házaspárnak két közös gyermeke született, Amara és Dion.

Kulcsár Edina és G.w.M összesen hat gyermeket nevelnek

Kulcsár Edina elárulta, hogy szinte folyamatosan ugyanazokat a kérdéseket kapja a követőitől.

– Attól kezdve, hogy két gyerekem lett, majd utána három és négy, és most már van, hogy hat gyerekkel vagyunk, folyamatosan kapom a kérdéseket arról, hogy bírom, hogy lehet ennyi mindent menedzselni, és hogy jut mindenre időm – mondta Kulcsár Edina TikTok videójában.

Edina szerint a nagy család iránti vágya nem új keletű, gyerekkorából hozza magával ezt az érzést. Olyan közegben nőtt fel, ahol sokan vették körül, és ezek az élmények máig meghatározóak számára.

– Én egy nagy családból jövök, ahol tényleg nagyon jól éreztem magamat sokáig, aztán úgy hozta a sors, hogy már nem tartom a kapcsolatot a családomnak azzal a felével, ahol sokan voltunk. Lehet, hogy ezért alakult az ki, hogy én is szeretnék nagy családot.”

Kulcsár Edina és G.w.M közös lányukkal, Amarával, amikor a kicsi még csak babakocsis volt
G.w.M és Kulcsár Edina lánya Amara 2023-ban született

Kulcsár Edina férje G.w.M is nagycsaládot akart

Úgy tűnik, a sors valóban egymásnak teremtette őket G.w.M-mel, hiszen a rapper is ugyanúgy gondolkodik a családról, mint a felesége. Sőt, a pár már az is fontolgatja, hogy tovább bővítik a családjukat!

Kaptam egy ugyanilyen férjet, amilyen én is vagyok, úgyhogy elképzelhetetlen lett volna, hogy kevesebb gyermekünk legyen, sőt, egyébként még mindig gondolkozunk, hogy legyen-e még

– jelentette ki Kulcsár Edina fülig érő mosollyal.

Az édesanya azonban úgy érzi, a gyermekek jelentik számára az élet legnagyobb sikerét.

– Hogyha ma megkérdezi valaki, hogy mire vagyok a legbüszkébb, akkor egyértelműen azt mondom, hogy a családomra.

Nekem a család a MINDEN!❤️

Kulcsár Edina gyermekeire a legbüszkébb

Bár kívülről nézve elképesztő feladatnak tűnhet egyszerre ennyi gyermekről gondoskodni, Edina szerint a sokéves tapasztalatnak köszönhetően mára minden természetessé vált számára.

– Fantasztikus anyának lenni! Soknak tűnik, amikor valakinek azt mondom, hogy ma éppen hat gyerekkel vagyok. Nyilván tudom, hogy sokan még akár egy-két gyermekkel is úgymond »küzdenek«, és egyébként én is küzdöttem, egy-két gyerekkel, viszont már egyfajta rutinná alakult ki az egész. Számomra már természetes, és egyáltalán nem nehezebb hattal, mint kettővel.

Az egykori szépségkirálynő végül azt is elárulta, honnan meríti azt a rengeteg energiát, amelyre egy ilyen mozgalmas családi élet mellett szüksége van.

– Szóval, ha valaki megkérdezi, hogyan bírom és miből van ennyi energiám, hát, nekem a gyerekekből, a szeretetből, az együtt töltött időből van ennyi energiám, és ez éltet a mindennapokban.

 

