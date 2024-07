A sors tényleg visszavág? Ismerd meg a karma törvényét!

Szó szerinti jelentése: cselekvés, tett. A karma törvénye szerint minden tettünk visszaható ereje utolér bennünket - írja a Fanny magazin.

Ez nem egy büntetés!

Ma már mindannyiunk szótárában helyet kap a karma kifejezés. Ezzel fenyegetőzünk, ha valaki számunkra nem tetsző dolgot művel, ezzel magyarázzuk a rossz dolgot, ami történik velünk, és ha épp valami csínytevésre készülünk, akkor már előre rettegünk, hogy a karma majd lecsap ránk ezért. Fontos megérteni azonban, hogy ez nem egy fenyegetés, nem a büntetés a célja, hanem a tanulás. A karma törvénye kimondja, hogy minden cselekedetnek, gondolatnak vagy szónak következménye van. Nagyanyáink ezt úgy mondták: amint vetsz fiam, úgy aratsz.

Nézzünk bele a tükörbe!

A karma törvénye igen egyszerű: pontosan azt tükrözi vissza, amit még meg kell tanulnunk az életünk során. Ha például túlságosan zsugoriak vagyunk, nehezünkre esik az adakozás, akkor a karma törvénye szerint, rendre olyan helyzetekbe kerülünk, ahol szükségszerűen el kell, hogy osztogassuk – vagy éppen veszítsük – a vagyonunkat. Ezzel kényszerülünk rá, hogy megtanuljuk az adakozást. Ha nem adunk, akkor elveszítünk. Ha pedig képtelen vagyunk kapni, mindenkitől kapni fogunk. Ha erőszakosak vagyunk, velünk is erőszakos dolgok történnek. Ha szeretet van bennünk, szeretetet kapunk a világtól. A karma nem más, mint egy végtelenül őszinte és becsaphatatlan tükör. Önmagunk tükörképe, amelyben megnézhetjük, mit kell megtanulnunk. A tetteink, gondolataink és szavaink áldásként vagy teherként, de mindenképpen visszatérnek hozzánk, épp úgy, mint egy bumeráng. Ha megtanuljuk, hogy a saját sorsunkért csak és kizárólag mi magunk vagyunk felelősek, csak mi befolyásolhatjuk, hogy alakul, akkor megértjük a karma működését is. Ahhoz, hogy valamit megkaphassunk a külvilágtól, először magunkban is birtokolnunk kell: a szeretet befogadásához előbb szerethetővé kell válnunk, a hűséges társ is akkor jön el, ha mi magunk lojálisak vagyunk másokkal. Éppen ezért, ha bölcsek vagyunk, akkor önmagunkban keressük a szenvedésünk okát, mert tudjuk, hogy a világban mindennek oka van. Ez az ok-okozati összefüggés. A buddhista filozófia is nagy hangsúlyt fektet a karma kikerülhetetlen törvényére. Ebben a felosztásban a karma hét törvénye között szerepel a kedvesség, segítőkészség, türelem, felelősségérzet, koncentrálás, vidámság és a változások elfogadása.