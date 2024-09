Az élő Nostradamus állítja: a reinkarnáció létezik, de nem úgy, ahogy azt eddig elképzeltük

Semmi sem biztos, csak a halál – szokták mondani. Egy férfi – aki azt állítja, hogy megjósolta a néhai királynő halálát és Elon Musk Twitter-átvételét is, sok más jelentős esemény mellett – most azt mondja, hogy a reinkarnáció nagyon is valóságos. Athos Salomé az "Élő Nostradamus" néven vált ismertté a jövőbe látó képességei miatt, de most a jelen megértését segíti. A brazil férfi szerint a reinkarnáció létezik, de nem úgy, ahogy azt elképzeljük. Nem halunk meg és nem egy másik ember testében térünk vissza ugyanide, hanem azt állítja, hogy különböző időkeretekben élünk egyszerre.

A jelenlegi életedet egy kis kék golyó ábrázolja, benne végtelen kis piros golyóval, amelyek más-más életeket jelképeznek. Ezek az életek nem korlátozódnak a múltra, nagyon is élnek

- fogalmazott Athos.

Kifejtette, hogy a jelenlegi életünk "csak" egy láncszem a létezés hálójában, amelyet az a tény jellemez, hogy több életet összefon.

A lét többdimenziós természetű, és a tudat létezési állapota több folyamatra oszlik, amelyek egyidejűleg mennek végbe az összekapcsolt valóságokban. A reinkarnációnak ez a felfogása új lapot nyit a spirituális fejlődés könyvében

- idézi a brazil férfi szavait a Daily Star.