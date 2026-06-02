Álomesküvőn mondta ki a boldogító igent a magyar válogatott focista

Meseszép helyen mondta ki a boldogító igent amerikai szerelmének Sallói Dániel. A Toronto FC 4-szeres magyar válogatott labdarúgója és Victoria Mallorcán tartották az esküvőjüket.

Sallói Dániel négy alkalommal szerepelt a magyar válogatottban Fotó: Szabó Miklós

Sallói Dániel esküvője

Sallói Dániel és Victoria esküvőjére egy évvel azután került sor, hogy a labdarúgó megkérte a szerelme kezét. A közösségi médiában megosztott fotók tanúsága szerint a ceremóniára a szabad ég alatt került sor a festői szépségű Mallorca szigetén. A fiatal házaspár aztán a családtagjaikkal – köztük az örömapával, a több NB I-es klub sportigazgatójaként is szép sikereket elért Sallói Istvánnal – és barátaikkal ünnepelték a nagy napot. A lagzi láthatóan nagyon jó hangulatban telt.