Álomesküvőn mondta ki a boldogító igent a magyar válogatott focista

Meseszép helyen mondta ki a boldogító igent amerikai szerelmének Sallói Dániel. A Toronto FC 4-szeres magyar válogatott labdarúgója és Victoria Mallorcán tartották az esküvőjüket.
Sallói Dániel és Victoria esküvőjére egy évvel azután került sor, hogy a labdarúgó megkérte a szerelme kezét. A közösségi médiában megosztott fotók tanúsága szerint a ceremóniára a szabad ég alatt került sor a festői szépségű Mallorca szigetén. A fiatal házaspár aztán a családtagjaikkal – köztük az örömapával, a több NB I-es klub sportigazgatójaként is szép sikereket elért Sallói Istvánnal – és barátaikkal ünnepelték a nagy napot. A lagzi láthatóan nagyon jó hangulatban telt.
Sok mindent megoszthatnánk életünk legszebb hétvégéjéről, de most itt a nászút ideje
– köszönt el egy kis időre az Instagram népétől Sallói Dániel és Victoria, akik sokat gondolkodtak az esküvő helyszínén. Végül Mallorca mellett döntöttek, mert Magyarországról könnyen elérhető, az amerikaiak pedig örömmel összekötik az eseményt egy európai vakációval.
