Jégkocka-mágia – így engedd el a negatív érzéseket a hőségben

Biztosan te is észrevetted már, hogy amikor odakint negyven fok körül alakul a hőmérséklet, akkor sokkal lobbanékonyabbak az emberek. A tartós hőség ugyanis nemcsak a testünket fárasztja le, hanem az asztrális pajzsokat is teljesen leolvasztja rólunk. Szerencsére az alábbi nyári boszorkány-rítussal, a jégkocka-mágiával jegelni tudjuk a negatív szándékokat, rezgéseket és érzéseket.

Jégkocka-mágia: zárd jégbe a negatív érzelmeket.

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Jégkocka-mágia: egy nyári boszorkánypraktika, amely a víz emlékezetén alapul

Szlovák Eszter spirituális tanácsadó szerint a jégkocka-mágia egy híres japán kutató, Masaru Emoto kísérletein alapszik, amelyek során a tudós bebizonyította, hogy jégbe lehet zárni a rezgéseket. Masaru különböző helyekről származó vízmintákat fagyasztott le, majd mikroszkóp alatt megvizsgálta a jégkristályok szerkezetét. Az eredmény megdöbbentette a világot: a szent helyeken tárolt, vagy pozitív szavakkal, gondolatokkal programozott víz gyönyörű, szabályos, harmonikus kristályokat alkotott. Ezzel szemben a betegek mellett elhelyezett, vagy negatív érzelmeknek kitett, megfagyott víz molekuláris szerkezete teljesen kaotikus és torz maradt.

A víz tehát bizonyítottan hordozza, vezeti, és a fagyasztás által konzerválja a rezgéseket.

„A fagyasztással a víz megőrzi ezeket a kristályos szerkezeteket. Pontosan ugyanígy lehet például szándékot vagy érzelmet is lefagyasztani egy jégkockával” – avatott be minket a kulisszatitkokba Szlovák Eszter spirituális tanácsadó, aki szerint a víznek ezt a különleges tulajdonságát otthon, mi magunk is kihasználhatjuk, ha szeretnénk alakítani egy kicsit a valóságunkon, például lefagyasztani a főnökünk haragját. A feszültségeket egyszerűen jégre tehetjük, mivel a fagyasztás során a negatív energiák és a rosszindulatú szándékok is megdermednek.

A rossz energiákat vízbe zárva jégre tehetjük.

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Hogyan végezzük el a rituálét?

Írjuk le a feszültséget generáló illető nevét vagy a problémát egy kis papírra, és helyezzük azt a jégkockatartó egyik rekeszébe. Hogy a kötés még erősebb legyen, ne csak vizet öntsünk rá, hanem szórjunk mellé egy kevés egész fekete borsot és egy csipet sót is.