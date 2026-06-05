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Jégkocka-mágiát végző boldog fiatal nő a konyhájában

Jégkocka-mágia – így engedd el a negatív érzéseket a hőségben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 19:45
jégkockanegatív energiavarázslat
A tomboló nyári kánikulában sokszor érezhetjük úgy, hogy az agyunk is felforr, ilyenkor a legjobb bevetni az otthoni ezoterikus praktikák legfrissítőbbikét, a jégkocka-mágiát. Szlovák Eszter spirituális tanácsadó szerint mindössze egy jégkockatartóra lesz szükségünk, esetleg még pár fűszerre.
Pópity Balázs
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Biztosan te is észrevetted már, hogy amikor odakint negyven fok körül alakul a hőmérséklet, akkor sokkal lobbanékonyabbak az emberek. A tartós hőség ugyanis nemcsak a testünket fárasztja le, hanem az asztrális pajzsokat is teljesen leolvasztja rólunk. Szerencsére az alábbi nyári boszorkány-rítussal, a jégkocka-mágiával jegelni tudjuk a negatív szándékokat, rezgéseket és érzéseket.

Jégkocka-mágia során használatos jégkockáked ice cubes with herbs
Jégkocka-mágia: zárd jégbe a negatív érzelmeket.
Fotó: 123RF

Jégkocka-mágia: egy nyári boszorkánypraktika, amely a víz emlékezetén alapul

Szlovák Eszter spirituális tanácsadó szerint a jégkocka-mágia egy híres japán kutató, Masaru Emoto kísérletein alapszik, amelyek során a tudós bebizonyította, hogy jégbe lehet zárni a rezgéseket. Masaru különböző helyekről származó vízmintákat fagyasztott le, majd mikroszkóp alatt megvizsgálta a jégkristályok szerkezetét. Az eredmény megdöbbentette a világot: a szent helyeken tárolt, vagy pozitív szavakkal, gondolatokkal programozott víz gyönyörű, szabályos, harmonikus kristályokat alkotott. Ezzel szemben a betegek mellett elhelyezett, vagy negatív érzelmeknek kitett, megfagyott víz molekuláris szerkezete teljesen kaotikus és torz maradt.

A víz tehát bizonyítottan hordozza, vezeti, és a fagyasztás által konzerválja a rezgéseket.

„A fagyasztással a víz megőrzi ezeket a kristályos szerkezeteket. Pontosan ugyanígy lehet például szándékot vagy érzelmet is lefagyasztani egy jégkockával” – avatott be minket a kulisszatitkokba Szlovák Eszter spirituális tanácsadó, aki szerint a víznek ezt a különleges tulajdonságát otthon, mi magunk is kihasználhatjuk, ha szeretnénk alakítani egy kicsit a valóságunkon, például lefagyasztani a főnökünk haragját. A feszültségeket egyszerűen jégre tehetjük, mivel a fagyasztás során a negatív energiák és a rosszindulatú szándékok is megdermednek.

Jégkockatartó fagyasztóba helyezése
A rossz energiákat vízbe zárva jégre tehetjük.
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Hogyan végezzük el a rituálét?

Írjuk le a feszültséget generáló illető nevét vagy a problémát egy kis papírra, és helyezzük azt a jégkockatartó egyik rekeszébe. Hogy a kötés még erősebb legyen, ne csak vizet öntsünk rá, hanem szórjunk mellé egy kevés egész fekete borsot és egy csipet sót is. 

„A fekete bors és a só magába szívja a negatív energiákat. Ha ezeket a papírka mellé szórjuk, koncentrálhatjuk a hatást” – magyarázta Szlovák Eszter.

Ha ezzel megvagyunk, tegyük a jégkockatartót a mélyhűtőbe, és miközben a vízzel borított papírfecni megfagy, vizualizáljuk, hogy a konfliktus is teljesen elcsendesedik. Amikor úgy érezzük, a veszély elmúlt, a jégkockát egy nyugodt pillanatban tegyük ki a napra.

„Ha valamilyen negatív energiától szeretnénk megszabadulni, például szenvedéstől vagy lelki fájdalomtól, azt is lefagyaszthatjuk, majd egy nyugodt pillanatban tegyük ki a jégkockát a napra, és várjuk meg, ahogy felolvad” – tette hozzá a szakértő. A vizet ezután öntsük a lefolyóba – ezzel a negatív dolog végleg eltűnik az életünkből.

Boldogság-konzerválás: így tartsuk meg a nyári szerelmet

A jégkocka-mágia nemcsak a negatív energiák elengedéséről szólhat, hanem a pozitív pillanatok fixálásáról is. „Ha van egy nagyon boldog pillanatunk a párunkkal és szeretnénk azt megőrizni, akkor készíthetünk boldogság-megőrző jégkockát is. Ebben az esetben a fagyasztóba szánt vízbe cseppentsünk néhány csepp tiszta illóolajat – a rózsa, a jázmin vagy a fahéj kiválóan alkalmas a szerelmi energiák felerősítésére. Miközben a fagyasztóba tesszük, gondoljunk a legszebb közös emlékeinkre, így a jég megőrzi ezt a magas, pozitív rezgést” – magyarázta Eszter.

Az egészségünk nem játék

Habár az interneten olyan tippet is találni, hogy az elvarázsolt jégkockát fogyasszuk el, a spirituális tanácsadó óva int minket ettől. A fagyasztás során a baktériumok nem pusztulnak el, ezért Szlovák Eszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a felolvadt jégkocka vize rengeteg kórokozót tartalmazhat, ha nem vagyunk óvatosak a különböző adalékanyagokkal. A jégkocka-mágia kizárólag szellemi és energetikai szinten működik: a ráolvasás, a szándék és a külső olvasztás éppen elég ahhoz, hogy elérjük a célunkat, így eszünkbe se jusson senki poharába belecsempészni a rituális jégkockákat! Maradjunk a biztonságos, külső asztrális programozásnál, és élvezzük a nyarat!

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