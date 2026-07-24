Jon Bon Jovi váratlanul félbeszakította koncertjét: kiderült az oka

Váratlanul félbeszakadt Jon Bon Jovi egyik legfontosabb idei koncertje New Yorkban. A rocklegenda a Madison Square Garden színpadán kért bocsánatot a rajongóktól, miután egészségi állapota miatt nem tudta folytatni a fellépést.

Jon Bon Jovi egészségügyi problémára hivatkozva váratlanul félbeszakította koncertjét (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Jon Bon Jovi koncertje hirtelen félbeszakadt

koncertje hirtelen félbeszakadt A zenész egészségügyi problémákra hivatkozott és megígérte, hogy kitalálja majd, hogyan kárpótolhatná a közönséget

A Forever Tour Jon Bon Jovi visszatérése azután, hogy négy évvel ezelőtt átesett egy hangszalag-medializációs műtéten.

Jon Bon Jovi váratlanul félbeszakította koncertjét

Jon Bon Jovi Madison Square Gardenben tartott kilencállomásos koncertsorozatának nyolcadik estéjén állt színpadra, amikor a közönség számára is nyilvánvalóvá vált, hogy nincs a legjobb állapotban. A koncert ugyan rendben indult, a zenekar klasszikus slágerei egymás után csendültek fel, de a 64 éves énekes egyre nehezebben énekelt, és láthatóan küzdött a hangjával. A fellépés végül mindössze körülbelül 90 perc után véget ért, jóval korábban, mint azt a rajongók megszokták. Az este utolsó dalaként a Livin' on a Prayer hangzott el, amelyhez a Train frontembere, Pat Monahan is csatlakozott. A szám végén Jon Bon Jovi őszintén a közönséghez fordult, és elnézést kérve mondta, hogy nem képes tovább folytatni. Azt állította, fájdalmai vannak, és úgy érzi, nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amit a rajongók megérdemelnek. Arra kérte a jelenlévőket, őrizzék meg a belépőjegyeiket, mert szeretné pótolni az elmaradt koncertet.

Ne dobjátok ki a jegyeket, majd kitalálok valamit, oké? Csak tartsátok meg őket, majd kitaláljuk, hogyan pótoljuk az előadást.

Jon Bon Jovi arcüreggyulladással küzdött

A koncert után a zenekar szóvivője közölte, hogy az énekes az elmúlt napokban makacs arcüreggyulladással küzdött, és ez vezetett ahhoz, hogy kénytelen volt idő előtt befejezni a fellépést. Hozzátették, hogy a zenész számára különösen fontos ez a turné, de egészségi állapota miatt kénytelen volt így dönteni.

A Forever Tour jelzi Jon Bon Jovi visszatérését azután, hogy hangszalag műtéten esett át 2022-ben (Fotó: Clutch Pockets Wambli/Northfoto)

Jon Bon Jovi visszatérése

Ez az első nagyszabású turnéja azóta, hogy 2022-ben Jon Bon Jovi hangszalag műtéten esett át. Akkor egy sorvadó hangszalag miatt úgynevezett medializációs beavatkozást végeztek rajta, aminek az volt a célja, hogy visszakapja korábbi hangját. A rehabilitáció hosszú éveken át tartott, és egy időben maga sem volt biztos benne, hogy valaha ismét teljes értékű koncertet adhat. Az elmúlt hónapokban azonban bizakodóan nyilatkozott. Több interjúban is elmondta, hogy rengeteget dolgozott énektanáraival, és úgy érzi, ismét képes végigénekelni egy teljes koncertet. A Forever Tour ennek a hosszú felépülésnek a beteljesülése lett volna, ezért is volt különösen fájdalmas számára, hogy egy egyszerűnek tűnő fertőzés közbeszólt.