4 csillagjegy, akinek örökre megváltozik az élete még március vége előtt – Te köztük vagy?

Négy csillagjegy élete örökre megváltozik ebben a hónapban. Teljesen lerombolják a régi énjüket, és új emberként születnek újjá. Ezért, ha a szebb napokra vártál, tarts ki, hiszen ha te is e közé a négy csillagjegyek közé tartozol, az életed végre pozitív irányba fordul!
A Kos élete hamarosan sokkal élvezetesebbé válik, miután a szerelmi élete sorsszintű átalakuláson megy keresztül még március vége előtt. Ez azért van, mert a Vénusz a jegyben van, együttállásban a Szaturnusszal és a Neptunusszal. Ez azt jelenti, hogy a szerelem kezd valódivá válni, és spirituálisan összhangba kerül a nagyobb életcéloddal.
Ez intenzív időszak, de ha egy kapcsolat valóban hosszú távra szól, akkor ebben a hónapban mélyül el teljes elköteleződéssé. Emellett, ha valakinek a múltadból rendezetlen ügye van veled, ne lepődj meg, ha a Merkúr retrográd energiája visszahozza őt az életedbe. Szerencsére most nem lesz ugyanaz a helyzet, mert már meglesz benned az a felismerőképesség, hogy annak lásd őt, aki valójában.
A Rák számára ez az elmúlt évek egyik legbőségesebb ciklusának a kezdete. Az életed sokkal élvezetesebbé válik 2026 márciusának vége előtt, mert a Jupiter direkt mozgásba fordul a jegyedben, ami egy öt hónapos terjeszkedési ciklust indít mostantól júniusig.
Ez azt jelenti, hogy ha a háttérben keményen dolgoztál, jutalmat kapsz érte karrierbeli növekedés formájában, beleértve az elismerést és az anyagi javulást is. Ha a szerelem terén megtanultad a leckéidet, akkor stabilitást és elköteleződést is vonzhatsz az életedbe. Egy erőteljes manifesztációs időszak nyílik meg a következő öt hónapban. Ezért bármilyen szándékot fogalmazol meg, számíts rá, hogy valósággá válhat.
A Szűz jegy szülöttei az összes jegy közül a legnagyobb átalakuláson mennek keresztül, mert a holdfogyatkozás a jegyetekben történik. Ez egy erőteljes energia, amely segít megszabadulni az érzelmi terhektől, és lezárni azokat a ciklusokat, amelyek az élet különböző területein megrekedve tartottak.
Az a régi éned, amely korábban akadályozottnak érezte magát és kevesebbel is beérte, most végleg megszűnik, miközben egy teljes újjászületésen mész keresztül. Bár kemény munka volt, Szűz, végre a legjobb önmagaddá válsz – olyanná, aki már nem éri be kevesebbel annál, mint amit valóban megérdemel.
A Halak számára, ahogy az energia a hónap során elhagyja a jegyet és a Kosba lép, az élete sokkal boldogabbá válik még 2026 márciusának vége előtt. Mivel a Szaturnusz végre kilép a jegyből, most hivatalosan is lezársz egy hároméves ciklust, amely tele volt küzdelemmel és korlátozásokkal. A Halakban lévő Újholdnak köszönhetően pedig az életed egy teljesen új korszakába lépsz.
Ennek hatására új lehetőségek nyílnak meg a szerelemben és a pénzügyekben, miközben személyes fejlődésen mész keresztül. Ez egy tiszta lap számodra, Halak, ezért ne engedd, hogy olyan emberek, mint az exek vagy régi barátságok, elrontsák a lendületedet. Mivel a Merkúr március 20-ig retrográd a jegyedben, eldöntheted, hogy most másképp kezeled a helyzeteket, vagy ugyanazokat a régi mintákat ismétled meg, mint korábban.
