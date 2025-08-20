UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
5+1 étel amit tilos hűtőben tárolni

5+1 étel amit tilos hűtőben tárolni – Fogadjunk, hogy te is rosszul csinálod

ételtároló
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 10:45
frissételminőséghűtő
Ha nem figyelünk, a helytelen élelmiszer-tárolás miatt könnyen tönkremehetnek kedvenceink – ráadásul sokszor erről fogalmunk sincs. Sokunknak automatikusan az jut eszébe, hogy a hűtő a megoldás mindenre, ami megmaradt a konyhában. Pedig bizonyos ételeknek a hűtő nem barát, hanem ellenség! Nézzük, mik azok az ételek, amiket tilos hűtőben tárolni!
Bors
A szerző cikkei

Mindent automatikusan bepakolunk a hidegre, mondván, akkor biztos nem romlik meg. Gondoltad volna, hogy számos étel – amit nagy valószínűséggel te is rendszeresen a pakolsz be – csak hamarabb romlik a hűtőben? Olvass tovább, hogy elkerüld ezeket a hibákat!

hűtő, élelmiszer-tárolás, paradicsom, bazsalikom, fokhagyma, csoki
5+1 étel amit tilos hűtőben tárolni – Fogadjunk, hogy te is rosszul csinálod
Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

5+1 étel, amit ne tegyünk hűtőbe

1. Paradicsom: a hűtő elrontja az ízét

A paradicsom a legjobb példa arra, hogy mit ne tároljunk hűtőben. Hideg hatására elveszíti a jellegzetes, zamatos ízét, a húsos része pedig vizessé, szivacsossá válik. Hűtőben tárolva szinte elvész az egész ízélmény, olyannyira, mintha csak egy ízetlen paradicsomot ennénk. Inkább hagyd a konyhapulton, ahol tovább érhet, és megőrzöd a friss, gazdag aromáját.

2. Kenyér: hűtőben gyorsan kiszárad

A kenyér esetében a helytelen élelmiszertárolás következménye a kiszáradás és a morzsálódás. Sokan azért teszik a hűtőbe, hogy tovább elálljon, de ez pont ellenkező hatást vált ki. A hideg levegő kiszívja a nedvességet, és hamarabb megkeményedik a kenyér. Ha hosszabb ideig szeretnéd frissen tartani, inkább fagyaszd le szeletelve, és szükség szerint pirítsd meg.

3. Bazsalikom: a hűtő nem a barátja

bazsalikom, hűtő, élelmiszer-tárolás
Friss, aromás bazsalikomlevél a konyha elengedhetetlen fűszere
Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

A bazsalikomot a legtöbben a hűtőbe teszik, mert azt gondolják, hogy ott tovább friss marad. A valóság viszont az, hogy a hideg oxidálja, így hamar megfeketedik, elfonnyad, és elveszíti csodás illatát. Ha friss bazsalikomot akarsz, inkább tedd egy pohár vízbe a konyhapultra, mint egy csokor virágot. Így sokkal tovább friss marad.

4. Fokhagyma: a hűtőben elkezd csírázni

A fokhagyma kifejezetten rosszul reagál a hűtő hidegére: könnyen kicsírázik, ami azon kívül, hogy nem szép látvány, de az íze is keserűvé válik. Sokkal jobb, ha egy száraz, hűvös, jól szellőző helyen tartod, ahol nem érzi a hideget. Így nemcsak szebb marad, de a felhasználáskor is jobb ízélményt kapsz.

5. Csoki: ne hűtsd, ha nem muszáj!

A csokit sokan beteszik a hűtőbe, hogy megóvják az olvadástól, főleg nyáron. Ez azonban gyakran kárt okoz: megjelenik rajta a fehér „bevonat”, ami ugyan nem veszélyes, de ront a csoki állagán és ízén. Ez a jelenség a hideg és meleg közötti hőingadozás miatt alakul ki. Inkább tárold a csokit száraz, hűvös helyen, és kerüld a hűtőszekrényt, ha teheted.

+1 Méz: hidegben gyorsan kristályosodik

méz, hűtő, élelmiszer-tárolás
A méz természetes cukorforrás, gazdag antioxidánsokban és antibakteriális vegyületekben
Fotó: Eladstudio / Shutterstock

Sokan nem tudják, hogy a méz sem tartozik azok közé az ételek közé, amiket nem szabad hűtőbe tenni. Ha mégis betesszük, akkor gyorsan kristályosodni kezd, ami ugyan nem rontja el, de kellemetlen, és nehezen visszaállítható állagot eredményez. Jobb, ha a mézet jól lezárt üvegben, a kamrapolcon tartod, szobahőmérsékleten.

Ne feledd, a hűtő nem mindenható: ha figyelsz arra, hogy mit és hogyan tárolsz, elkerülheted a felesleges hulladékot, és tovább élvezheted kedvenc ételeid eredeti ízét és állagát. 

További infókért nézd meg az alábbi videót:

 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu