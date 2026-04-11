„Én az életre szavazok!” – Orbán Viktor mellett tett hitet az EDDA frontembere

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 11:07
pataky attilaEddaOrbán Viktor
Az április 12-i választások előtt egyre több híresség érzi úgy, hogy ideje színt vallani és nyilvánosan állást foglalni a jövőt meghatározó kérdésekben. Az EDDA Művek frontembere, Pataky Attila most minden eddiginél őszintébben beszélt arról, miért tartja elengedhetetlennek a jelenlegi kormány támogatását és a biztonság megőrzését.
A magyar rockzene egyik legmeghatározóbb alakja, az EDDA Művek frontembere sosem rejtette véka alá a véleményét, legyen szó a világmindenségről vagy éppen a hazai közéletről. Pataky Attila a vészesen közelgő április 12-i megmérettetés előtt ismét tiszta vizet öntött a pohárba, és egyértelművé tette követői számára, hol áll a politikai palettán. Az énekes, aki évtizedek óta a színpadon éli az életét, most nem a gitárok zúgásával, hanem egy érzelmektől fűtött, őszinte vallomással hívta fel magára a figyelmet, kijelölve az utat, amelyen szerinte Magyarországnak haladnia kell.

Pataky Attila a békében hisz.
Pataky Attila Orbán Viktor és a béke útját járja (Fotó: Gábor Zoltán)

Pataky Attila döntött: Választás a béke és a háború között

Pataky Attila nem kertelt, amikor a jelenlegi biztonsági helyzetről és a jövő lehetőségeiről beszélt. A rocklegenda szerint a legfontosabb kincsünk most a nyugalom, amit minden áron meg kell őriznünk:

Ha itt mögém néztek, látjátok, itt nyugi van, biztonság van, csend van, nem lőnek, választhatok. Most még választhatunk. A magyar nyelv a világ egyik legcsodálatosabb, legkifejezőbb nyelve. Tudod, a szeretet etet, a gyűlölet meg ölet, megöl...

 – fogalmazott a Kossuth-díjas énekes. Az EDDA vezéralakja szerint a nyelvünk ereje is arra tanít minket, hogy a pozitív energiák építenek, míg az ellenségeskedés csak pusztításhoz vezet. Számára a békés hétköznapok nem maguktól értetődőek, hanem olyan értékek, amelyeket a szavazófülkében is meg kell védeni.

„Az életre szavazok”

A zenész meglátásai mögött egyértelmű politikai elköteleződés húzódik: továbbra is Orbán Viktor és a Fidesz mellett tette le a voksát. Pataky egyfajta életigenlő manifesztumként foglalta össze, miért tartja fontosnak a jelenlegi irányvonal fenntartását. Listáján a családi boldogság és a társadalmi rend kéz a kézben jár:

Én az életre szavazok. A tavaszra, a nyárra, a bulikra, a nőm csókjára, a fiaim mosolyára, az élhető életre, a biztonságra, nemet mondok a háborúra, a migrációra, a genderőrületre, csak az életre, a te életedre is csak az élhető életre szavazok

 – jelentette ki határozottan. Pataky Attila tehát a Bors kameráján keresztül is arra kér minden jóérzésű magyar állampolgárt, hogy április 12-én a biztos választás mellett tegye le a voksát és szavazzon bizalmat újabb négy évre Orbán Viktor és a Fidesz kormányának.

 

