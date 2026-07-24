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Halálos fenyegetést kapott Békefi Viki!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 24. 18:00
Feng Ya OuBékefi Viki
Múlt héten született meg a TV2 sztárjának második kislánya. Békefi Viki most pedig olyan képet osztott meg a közösségi oldalán, ami a követőket is lesokkolta.
Kulcsár Krisztián
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A mindig mosolygós Békefi Viki ritkán kap rosszindulatú üzeneteket. A TV2 sztárja tipikusan egy olyan közszereplő, aki egyáltalán nem megosztó és első benyomásra is egy kedves és aranyos személyiség. Ennek ellenére a mostani példa jól mutatja, hogy teljesen mindegy, hogyan mutatod magad a közösségi oldalakon, az emberek mindig találnak támadható pontokat, ami következtében durva üzeneteket küldenek ismert embereknek. Békefi Viki is így járt.

Békefi Viki és Feng Ya Ou nemrég másodjára is szülők lettek.
Békefi Vikit nem mindennapi üzenet fogadta a közösségi oldalán (Fotó: Szabolcs László)

Békefi Viki halálos fenyegetést kapott

Haljál meg, elfogom vágni a torkodat késsel. Haljál meg. Patkány. Háhá. Haljon meg családod

– írta egy felhasználó Vikinek.

Békefi Vikiben ezek után is volt annyi emberség, hogy kitakarta a rosszakaró arcát és nevét, így nem derült fény a kilétére. Ezt a kedves kis üzenetet kaptam a semmiből. Gyönyörű” – fűzte hozzá a Sztárban Sztár leszek! 2019-es évadának győztese, aki közösségi oldalán osztotta meg a beszélgetést.

A kétgyermekes édesanya a jelek szerint különösebben nem hatódott meg a történteken, ám így sem lehet egyszerű feldolgozni, hogy van olyan ember, aki halálos fenyegetést küldött neki. A közösségi oldalak legnagyobb veszélye, hogy bárki bármit írhat, következmények nélkül. Viki azonban a megosztott tartalom alapján válaszra nem méltatta a felhasználót.

Békefi Viki férjével hamarosan beköltöznek új otthonukba.
Békefi Viki férje, Feng Ya Ou jelenleg házuk építési teendőivel van elfoglalva (Fotó: Szabolcs László)

Békefi Vikiék már hazatértek a kórházból

Július 14-én érkezett a gólyahír, miszerint megszületett a házaspár második kislánya. Szerencsére Viki már aznap hazatérhetett a kórházból és azóta teljes mértékben átadta magát az anyai teendőknek. Ám a mostani időszak sem olyan eseménymentes, ahogy azt korábban elképzelte.

Miközben Békefi Viki várandós volt, a család nagy építkezésbe kezdett. Eredetileg úgy tervezték, hogy második kislányuk érkezése előtt beköltöznek, de nem így történt. Hamarosan azonban eljön a várva várt nap, amikor Békefi Viki és Feng Ya Ou elfoglalhatják meseszép házukat.

A kétgyermekes anyuka teljesen ledöbbent a gyalázatos üzenet miatt.
Békefi Viki ezt az üzenetet kapta a rosszakarójától (Fotó: Instagram)

 

 

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