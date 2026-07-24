Halálos fenyegetést kapott Békefi Viki!

A mindig mosolygós Békefi Viki ritkán kap rosszindulatú üzeneteket. A TV2 sztárja tipikusan egy olyan közszereplő, aki egyáltalán nem megosztó és első benyomásra is egy kedves és aranyos személyiség. Ennek ellenére a mostani példa jól mutatja, hogy teljesen mindegy, hogyan mutatod magad a közösségi oldalakon, az emberek mindig találnak támadható pontokat, ami következtében durva üzeneteket küldenek ismert embereknek. Békefi Viki is így járt.
Haljál meg, elfogom vágni a torkodat késsel. Haljál meg. Patkány. Háhá. Haljon meg családod
– írta egy felhasználó Vikinek.
Békefi Vikiben ezek után is volt annyi emberség, hogy kitakarta a rosszakaró arcát és nevét, így nem derült fény a kilétére. „Ezt a kedves kis üzenetet kaptam a semmiből. Gyönyörű” – fűzte hozzá a Sztárban Sztár leszek! 2019-es évadának győztese, aki közösségi oldalán osztotta meg a beszélgetést.
A kétgyermekes édesanya a jelek szerint különösebben nem hatódott meg a történteken, ám így sem lehet egyszerű feldolgozni, hogy van olyan ember, aki halálos fenyegetést küldött neki. A közösségi oldalak legnagyobb veszélye, hogy bárki bármit írhat, következmények nélkül. Viki azonban a megosztott tartalom alapján válaszra nem méltatta a felhasználót.
Július 14-én érkezett a gólyahír, miszerint megszületett a házaspár második kislánya. Szerencsére Viki már aznap hazatérhetett a kórházból és azóta teljes mértékben átadta magát az anyai teendőknek. Ám a mostani időszak sem olyan eseménymentes, ahogy azt korábban elképzelte.
Miközben Békefi Viki várandós volt, a család nagy építkezésbe kezdett. Eredetileg úgy tervezték, hogy második kislányuk érkezése előtt beköltöznek, de nem így történt. Hamarosan azonban eljön a várva várt nap, amikor Békefi Viki és Feng Ya Ou elfoglalhatják meseszép házukat.
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