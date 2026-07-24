„Habzsolom az élvezeteket, nagy kanál” – T. Danny első filmjében nézhet szembe régi önmagával?

Még be sem mutatták Dobó Kata új romantikus vígjátékát, máris berobbant annak hivatalos betétdala! T. Danny és Kádár L. Gellért összeálltak a Tegyél csodát! című szerzemény erejéig, amelyhez ráadásul még egy látványos videóklip is készült. Ez pedig még mindig nem minden! A két népszerű előadó ugyanis nemcsak a stúdióban, hanem a mozivásznon is együtt tűnik majd fel, hiszen ők alakítják a Még egy kívánság két férfi főszereplőjét.

Dobó Kata új filmjében, a Még egy kívánságban T. Danny és Kádár L. Gellért együtt szerepelnek majd (Fotó: Markovics Gábor)

Sokat sejtető szöveggel üzent régi önmagának T. Danny?

Noha a Még egy kívánság premiere még odébb van, addig is bőven van miről beszélni a rajongóknak, hiszen a film hivatalos betétdala, a Tegyél csodát! sem maradt emlékezetes sorok nélkül. Ha nem lenne elég az, hogy az egykori Hunyadi János is kiereszti benne a hangját, T. Danny erre az alábbi, sokatmondó sorokkal kontrázott rá.

Sokat szenvedtem én ezért hajdanán/Habzsolom az élvezeteket, nagy kanál

– rappeli a dalban Telegdy Dániel, azaz T. Danny.

T. Danny orra takarásban van a Tegyél csodát! klipjében, a filmben viszont maszk nélkül fog szerepelni (Fotó: Markovics Gábor)

A sor különösen érdekes lehet azok számára, akik ismerik az előadó életútját és viharos múltját, hiszen korábban többször is beszélt arról, milyen nehézségeken kellett keresztülmennie, és hogyan vált az ország egyik legnépszerűbb előadójává. A rajongók alighanem könnyen párhuzamot vonnak a rapper múltja és a sorok között. Vajon T. Danny ezzel azt akarta érzékeltetni, hogy első filmszerepe is fontos lépés volt a saját magával való szembenézés felé vezető úton?

A Tegyél csodát! dalszövegét ráadásul maga T. Danny és Szűcs Krisztián jegyzi, a zenét pedig Moldvai Márk szerezte. A dal nemcsak a film hangulatát alapozza meg, hanem önálló slágerként is útjára indult, és igen nagy sikerrel. A klip pár nap alatt már több mint százezer megtekintésnél tart a YouTube-on, de a dalt már a Spotify-on és az iTunes-on is hallgathatják a rajongók ezrei.

Kádár L. Gellért új filmjében a színész sokoldalúságára is fény derül (Fotó: Markovics Gábor)

Miről szól a Még egy kívánság?

A mindig csodálatos és elbűvölő Hermányi Mariann főszereplésével október 15-én mozikba kerülő történet a zeneipar kulisszái mögé kalauzolja a nézőket, ahol a szerelem, a humor és egy titokzatos kívánságfüzet fenekestül forgatja fel a szereplők életét. T. Danny pályafutása első filmszerepében Milánt alakítja, míg a Hunyadi sztárja, Kádár L. Gellért a Dead Flamingos zenekar karizmatikus frontemberét, Kareszt kelti életre a Megafilm Service romantikus vígjátékában.