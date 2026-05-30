Megrázó vallomást tett Tücsi: „A poklok poklát éltem át”

Tücsi ritkán enged ennyire mély betekintést a magánéletébe, most azonban szívszorító őszinteséggel mesélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül a családjuk az elmúlt egy évben.

Nehéz éven van túl Tücsi és férje (Fotó: Nagy Zoltán/hot! magazin/archív)

Tücsi férje sérülése miatt rengeteget aggódott

Tücsi férje, Sofron István, azaz Sofi jégkorongozó tavaly komoly sérüléssel és aggasztó diagnózissal nézett szembe, ami hosszú időre bizonytalanná tette a sportoló karrierjét is. Tücsi a közösségi oldalán egy rendkívül érzelmes bejegyzésben idézte fel az elmúlt hónapok küzdelmeit, és azt, milyen hatalmas megkönnyebbülést jelent számukra, hogy Sofi végül nemcsak visszatért a jégre, de túl van pályafutása harmadik A-csoportos világbajnokságán is.

„Tavaly tavasszal még az sem volt biztos, hogy valaha láthatjuk-e még jégen Sofit… 10 éve vagyunk együtt. 10 jégkorong szezon, de a valaha volt legnehezebb. Sokat imádkoztam, manifesztáltam és bíztam abban, hogy ezt megélhetjük: SIKERÜLT, mégpedig hogyan… Túl a 3. A-csoportos Világbajnokságon.”

Tücsi nagyon féltette a férjét (Fotó: Szabolcs László)

Tücsi Instagramon öntötte ki a szívét

A bejegyzésből kiderült, hogy a rossz hírt éppen Tücsi születésnapján kapták meg, ami teljesen összetörte őket.

„A tavalyi VB előtti sérülés/diagnózis nagyon szíven ütött minket. A születésnapi bulimon jött meg az eredmény, hogy nagyobb a baj, mint gondoltuk. Összeomlottunk, én nagyon sírtam. Olyan igazságtalan az élet, gondoltam…”

A család azonban nem adta fel. Azonnal a legjobb szakembereket kezdték keresni, gyógytornák, kezelések és rengeteg munka következett. Tücsi azt is bevallotta, hogy miközben férje előtt végig erős próbált maradni, belül sokszor teljesen összeomlott.

„Én, aki előtte imádtam meccsre járni, a meccsnapok borzalmas stresszben teltek, a meccseken pedig szó szerint a poklok-poklát éltem át, annyira féltettem. A gyomrom nem is bírta, jöttek a régi gyomorfájdalmak/előjöttek intoleranciák, pánik, szorongás, nagyon nehéz volt. Mindezt csendben, támogatást és pozitív hozzáállást mutatva.”

Tücsi gyereke megható dolgot mondott

A legmeghatóbb pillanat talán mégis az volt, amikor a közös kislányuk, Nara fogalmazta meg, mit érzett az elmúlt időszakban.

Ma Naruska az első közös reggelen azt mondta az apukájának: jó, hogy vége a VB-nek, mert anya nem fog minden meccsen sírni.

Tücsi végül hatalmas büszkeséggel írta le, hogy férje elképesztő kitartással végigcsinálta ezt az embert próbáló időszakot, és még mindig új célokat tűz ki maga elé. Mint elárulta, Sofron István szeretné elérni a 200. válogatott mérkőzést is, így a rajongók remélhetőleg még sokáig láthatják őt a jégen.