Veszélyes is lehet - Ezt az 5 ételt soha ne tárold a fagyasztóban, ha jót akarsz magadnak

A fagyasztás jó módszer számos étel tekintetében, ám olykor ez a megoldás nemhogy nem tartósít, de még komoly fizikai változásokat is előidéz az ételek szerkezetében a víz és jég jelenlétével. Egyes élelmiszerek és készételek élvezeti értéke ezzel csökken, így a következő esetekben tanácsos kerülni a fagyasztóban tárolás praktikáját.

Jobb, ha bizonyos ételtípusok nem kerülnek be a fagyasztóba

Fotó: RossHelen

1. Ne menjenek a fagyasztóba a magas víztartalmú zöldségek és gyümölcsök

Az uborka, a különféle saláták vagy éppen a dinnye jobb, ha nem kerül a mélyhűtőbe, hiszen a bennük lévő víz itt megfagy, kiolvadás után pedig pépessé, egyszóval élvezhetetlenné válnak azok a zöldségek és gyümölcsök, melyeknek épp a víztartalom a különlegességük. A roppanós és nedvességben bővelkedő állag ilyen módon elvész.

2. Szószos, leves tészták és rizs

Tiltólistások a tejszínnel vagy egyéb szósszal, öntettel elkészített tésztás, rizses egytálételek is, melyek kiolvadva nyálkás, túlpuhult, szétfőtt érzetet kelthetnek. A tészta és rizs ráadásul ilyen mértékű hűtés nélkül is veszíthet főzés utáni állagából valamilyen szószban állva.

Vannak ételek, amik jól érzik magukat a fagyasztóban, ám vannak, amik nem

Fotó: Ahanov Michael

3. Egész nyers tojás

Azt gondolhatnánk, hogy jól tartósítható a tojás a fagyasztóban, ám ez korántsem így van. A folyékony tojás részecskéi megfagyva kitágulnak, a héj ezáltal pedig megrepedhet, ilyen módon akár különféle baktériumok is könnyedén bejuthatnak. Ha mindenképp fagyasztani szeretnénk ezt az élelmiszert, feltörve egyben, vagy külön-külön a fehérjét és sárgáját tegyük a mélyhűtőbe.

4. Krémes tejtermékek

Tejfölt, joghurtot, kenhető vaj- és lágy sajtkrémeket szintén tartsuk távol a fagyasztótól, ha szeretnénk még kiélvezni krémességüket egy-egy reggeli vagy vacsora alkalmával. Az ilyen tejtermékek azért nem valók az extrém hűsre, mert a fagyasztás során a víztartalom kicsapódhat, felolvasztva pedig megromolhat az állag. Szemcséssé, zavarossá, darabossá, vizessé válhatnak a kedvenceink.

5. Rántott fogások

A megsütött, ropogós panírral rendelkező rántott ételek szintén jobb, ha nem kerülnek be a jégszekrénybe. A roppanós külső ugyanis a felolvasztás után puha, ázottszerű lesz, így az étel elfogyasztása is csalódássá válhat. A panír alkotóelemei a jeges, hideg közegben felveszik a nedvességet, az olvadás után ezért lesz gumis, felpuhult az eredetileg ropogós finomság.