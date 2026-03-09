Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Horoszkóp: ennek a 3 csillagjegynek idén a karrierje a tét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 09:15
Lehet, hogy törtetnél előre, de a főnököd fejében talán egészen más jár. Hiába a nagy lendület, a horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek számára a 2026-os esztendő nem az előléptetésről, hanem a túlélésről szól majd.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A 2026-os esztendő komoly karrierpróbákat tartogat; a megszokott rutin már nem elég a biztonsághoz.
  • Három csillagjegy számára most a türelem és a jó időzítés a túlélés záloga.
  • Megmutatjuk, milyen jelek utalnak a közelgő bajra, és hogyan kerülheted el a váratlan kirúgást.

Látástól vakulásig dolgozol, mégsem érzed a megbecsülést? Évek óta számítasz előléptetésre, de az sosem jön el? Már-már megkérdőjelezed a saját teljesítményed, és attól rettegsz, hogy feljebb lépés helyett inkább lelépni kényszerülsz? Lehet, hogy nem alaptalan a félelmed, a horoszkóp szerint ugyanis az idei év bizonyos csillagjegyek számára nem a dicsőségről, hanem a túlélésről szól majd. Nem árt résen lenni, mert a figyelmetlenség most többe kerülhet, mint eddig bármikor.

Elbocsátott irodai dolgozó pakolás közben, miután a horoszkópjában megjósolták a kirúgását
A horoszkóp szerint három csillagjegy szülöttei akár utcára is kerülhetnek 2026-ban.
Fotó: Shutterstock

Karrier horoszkóp: mely csillagjegyekre várhat kirúgás idén?

Amikor a munkahelyi dinamika megváltozik, az ember hajlamos azonnal a legrosszabbra gondolni, nem alaptalanul: 2026-ban felerősödik a verseny, és a főnök is könnyebben kiszúrja a hibákat. Az alábbi három csillagjegynek ezért érdemes különösen körültekintőnek lennie, nekik van ugyanis a legnagyobb félnivalójuk a kirúgástól.

Bak

Ha Bak vagy, valószínűleg már érzed, hogy az idei év nem a könnyed sikerekről szól. A 2026-os esztendő első fele számodra egyfajta gátfutás: az akadályok egymás után érkeznek, a munkahelyi nyomás pedig óriási. Ez a folyamatos stressz próbára teszi a legendás türelmedet is. Ha elszakad a cérna és összetűzésbe kerülsz a vezetőséggel, könnyen a süllyesztőben találhatod magad. Most nem a lázadásnak, hanem a szívós, csendes építkezésnek van itt az ideje.

Nyilas

A te esetedben az időzítésen áll vagy bukik minden. Az év eleje még viszonylag simának tűnhet, de ne dőlj hátra! Ha a fontos projektjeidet vagy a fizetésemelési igényedet nem oldod meg az első néhány hónapban, június után falakba ütközhetsz. A nyár közepétől a kommunikáció akadozni kezd, és olyan félreértésekbe keveredhetsz, amelyekre a főnököd lehet, már csak drasztikus döntéssel reagálhat. Gondolkodtál már azon, hogy néha a kevesebb beszéd több biztonságot ad?

Kos

Te szereted a gyors eredményeket, de 2026-ban a csillagok mintha direkt lassítanák a tempót. Hiába teszel bele a munkádba apait-anyait, a jutalom és az elismerés csak késve, vagy egyáltalán nem érkezik meg. Ez könnyen elveheti a kedved a munkától, ha azonban elengeded a gyeplőt, a rutinmunkákban elkövetett hibák végzetesek lehetnek. Az önelégültség most a legnagyobb ellenséged: ne hidd azt, hogy pótolhatatlan vagy, ha közben láthatóan csökken a teljesítményed.

Hogyan maradhatsz nyeregben?

Ha úgy érzed, kirúgás fenyeget, válts stratégiát! A láthatóság most mindennél fontosabb: mutasd meg, hogy ott vagy, dolgozol, és lojális vagy. A stratégiai tervezés és a higgadtság akkor is megmenthet, ha a horoszkópod épp vihart jelez. Végső soron te döntöd el, hogy a nehézségekből tanulság lesz, vagy kényszerű újrakezdés.

Nézd meg, hogyan kezelheted okosan a munkahelyi konfliktusokat:

