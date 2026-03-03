Ez a 3 csillagjegy 40 felett találja meg az igaz szerelmet – A horoszkóp szerint nagy boldogság vár rájuk

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 17:00
Mindenki máskor ér révbe. Vannak gimnáziumi gerlepárok és a húszas éveikben egymásba botlott szerelmesek. Három csillagjegyre azonban egyik sem jellemző. A horoszkóp szerint őket 40 éves koruk után találja csak el Cupidó nyila. Vajon rád is vár még valahol az igazi?
Boncza Léda
A horoszkóp pontosan tisztában van vele, hogy a szerelemnek nincs szavatossági ideje. Hiába hiszi mindenki, hogy egy bizonyos kor után már illene megtalálni az igazit. Ez a 3 csillagjegy bizony nem a húszas éveiben úszkál a rózsaszín ködben – és azt is megmutatjuk, miért! Az ő lelki társuk csak 40 éves koruk után lép az életükbe.

Horoszkópban használt zodiákus kör.
Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy 40 felett esik csak szerelembe. Fotó: napaporn sawaspardit
  • Az igaz szerelem minden csillagjegy életébe máskor köszönt be.
  • A horoszkóp szerint 3 jegy csak a negyvenes éveiben tapasztalja meg a rózsaszín ködöt.
  • Fiatalon más dolgok élveznek prioritást az életükben.

Szerelmi horoszkóp: 3 csillagjegy, akit 40 felett lep meg az a bizonyos, mindent elsöprő szerelem

 

Szűz csillagjegy

Egy Szűz életében sokáig nem kaphat főszerepet a magánélet és a szerelem. Tele van célokkal, ambíciókkal, amik mind elfoglalják prioritási listája dobogós helyeit. A köztudattal ellentétben ez nem azért van, mert egy robot és nincsenek érzelmei, hanem mert nagy a felelősségtudata és fél, hogy rossz döntést hozna.

A Szűz fiatalon is alapos, analitikus és igen, kritikus is. Nehezen enged közel magához bárkit, akin azt érzi, sebet ejthet rajta, vagy keresztbe tehet terveinek. A horoszkóp szerint nála nincs olyan, hogy félmegoldás, és ha egy életre választ, nincsenek kompromisszumok sem. Negyven felett már teljesen tisztán látja az értékrendjét, pontosan tudja, milyen társra van szüksége. Ha megtalálja, hihetetlenül mély és megingathatatlan kapcsolatot építenek együtt.

Nyilas csillagjegy

A Nyilas az élményekért él. Utazni akar, tapasztalatokat gyűjteni, megismerni minél több különleges személyiséget. Neki túl tágas a világ ahhoz, hogy korán lehorgonyozzon. Képes szeretni és kötődni már fiatalon is, de azt nem viseli el, ha kötött pályán kell mozognia valaki más miatt. 

A horoszkóp szerint a fiatal Nyilas is vágyik már egy olyan párra, aki ahelyett, hogy visszahúzná, inkább a kezét fogva fedezi fel vele az életet. Negyvenes éveiben, amikor már nem egyszerűen kalandot, hanem egy szövetségest keres, képes elmélyülni egy adott életben, helyzetben, végre rátalálni valakire, aki pontosan arra vágyik, amire ő.

Bika csillagjegy

A Bika sosem ugrik fejest semmibe. Főleg nem érzelmi elköteleződésekbe. Számára nem létezik olyan, hogy szerelem első látásra. Szépen, lassan és egyre mélyebben kezd kötődni a társához, mivel stabilitásra és biztonságra vágyik. Egy olyan társat keres, akivel nemcsak a romantikus légyottok működnek nagyon jól, de a hétköznapok is üdítő harmóniában telnek. Ez pedig nagyon ritka.

Egy fiatal Bika kivár. Inkább egyedül van, minthogy egy rosszul funkcionáló párkapcsolatban tengesse a napjait. Mire eléri a negyvenes éveit, pontosan tudja, mire van szüksége, ekkor már nem fél elköteleződni. Sőt, onnantól komolyabban odateszi magát, és jobban szeret, mint azt el lehet képzelni.

Ha kíváncsi vagy, melyik csillagjeggyel alkotnád a legjobb párost, akkor nézd meg ezt a videót:

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

