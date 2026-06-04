Ez a 3 csillagjegy könnyedén rabul ejti a szívedet, aztán bűntudat nélkül darabokra töri

Sajnos a szerelem nem mindig végződik happy enddel, azonban a horoszkóp szerint egyes csillagjegyek sosem hagyják, hogy a kapcsolatuk boldog véget érjen, ugyanis minden egyes alkalommal csalódást okoznak a másik félnek. Ezért, ha nem akarod, hogy szilánkokra törjék a szívedet, akkor messziről kerüld el ezeket a jegyeket!

A horoszkóp szerint őket messziről kerüld el! / Fotó: Shutterstock

Ez a 3 csillagjegy teljes káoszt hoz mások életébe.

Nagy esély van rá, hogy csak egy darabokra tört szívet hagynak maguk után.

Ha nem szeretnél padlóra kerülni, velük ne ugorj fejest egy kapcsolatba.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legnagyobb szívtörő

Vannak olyan emberek, akik egész életükben az igaz szerelmet kutatják, mivel egy olyan társra vágynak, aki a legnagyobb viharban is kitart mellettük. Ezzel szemben mások sokkal inkább a szabadságért rajonganak, és gyűlölik, ha határokat húznak nekik. Ódzkodnak a komolyabb elköteleződéstől, inkább a felejthetetlen élményeket keresik. Persze senki sem hibáztatható azért, amit az életében keres, viszont nem árt tisztában lenni a szívtörő csillagjegyekkel, akik a horoszkóp szerint nem sok időre képesek lehorgonyozni valaki mellett. Most megtudhatod, kikről van szó!

Szűz csillagjegy

A Szüzek köztudottan nagyon precíz jellemek, akiknek rendkívül fontos a szervezettség. Ennek következtében nem igazán repesnek a változásért, sőt még szorongani is hajlamosak miatta. De akkor vajon mi velük a probléma? A jegy szülötteinek negatív tulajdonsága abban rejlik, hogy rendkívül nehezen alkalmazkodnak másokhoz. Egyáltalán nincs kedvük valaki miatt átalakítani az életüket, és a korábbi szokásaikat sem szeretnék feladni. Bár a Szüzek komolyan elköteleződhetnek a kedvesük mellett, de addig nagyon hosszú és rögös út vezet. Ha pedig a párjuk kényszeríteni akarja őket valamire, akkor a kapcsolatnak biztosan befellegzett.

Ez a 3 csillagjegy teljes káoszt hoz mások életébe / Fotó: Shutterstock

Ikrek csillagjegy

A sokoldalú Ikrek is felkerültek a listára, akik instabil jellemük miatt válhatnak szívtörőkké. Mivel élnek-halnak a változásért, és mindig az újdonságot keresik, nehezen teszik le a voksukat valami végleges mellett, ami alól a párkapcsolat sem kivétel. Szó szerint rettegnek attól, hogy monoton, rutinszerű életet éljenek, ezért még a partnerük mellett is nyitott szemmel járnak, hátha lehetőségük akad egy laza flörtre vagy akár egy kalandra. Bár az Ikrek mellett valószínűleg felejthetetlen élményekben lehet részed, érdemes mindig résen lenned.