BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Két barátnő pletykál a horoszkópban.

Ez a 3 csillagjegy egyszerűen képtelen titkot tartani – Soha ne bízz meg bennük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 11:45
csillagjegyhoroszkóp
Jól vigyázz, mit osztasz meg velük, mert előbb-utóbb mindenkihez eljuthat! A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek nehezen tartják magukban a titkokat. Vajon a te barátod is szerepel ezen a listán? Ha igen, kezdhetsz aggódni!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Neked is vannak pletykás ismerőseid? A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek vagy figyelmetlenségből fecsegik ki a titkaidat, vagy képesek lennének bármit feláldozni egy jó sztoriért, a drámáért és a figyelemért cserébe. Ha köztük van a szövetségesed is, az a személy, akiben vakon megbízol, talán ideje átgondolnod, milyen részleteket árulsz el neki a saját életedről. Bármikor bárkinek kikotyoghatja!

Horoszkópban használt zodiákus kör.
Vigyázz velük! A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy képtelen megtartani a titkaidat!
Fotó: SAG stock /  Shutterstock 
  • Ez a 3 csillagjegy nem tud titkot tartani.
  • Szeretnek pletykálni.
  • A horoszkóp szerint nem szabad bizalmas információkat bízni rájuk.

Horoszkóp: a legmegbízhatatlanabb csillagjegyek – Rájuk ne bízd a titkaidat!

Kos csillagjegy

A Kos tipikusan az a csillagjegy, aki előbb beszél, mint gondolkodik. Aki ismer Kost, az tisztában van lendületével és impulzivitásával. Azt mégis kevesen rakják össze, hogy ez a hirtelen természet együtt jár azzal is, hogy könnyen kicsusszan a száján sok olyan információ is, amit magában kellene tartania.

Nem mellesleg, egy Kos mindenkinél többre értékeli az őszinteséget. Ő az egyenes embereket kedveli, ezért sokszor egyáltalán nem is érti, miért kell valamit rejtegetni mások elől. A tény az tény, és bár próbálja tiszteletben tartani mások kérését, egy heves vita során könnyen kicsúszhat a száján egy olyan dolog is, ami komoly következményeket von maga után.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntő az örök filozófus. Folyton el van veszve saját gondolataiban. Olyannyira, hogy gyakran megesik vele egy beszélgetés során, hogy valami olyat oszt meg, amiről teljesen elfelejtette, hogy nem kellene. Nagyon nem kellene! Sőt! Az is lehet, hogy már akkor sem figyelt eléggé, amikor megeskették a titok megtartására, mert valami egészen máson jártatta az eszét.

A Vízöntő az esetek nagy többségében valójában nem akar olyan dolgokat elárulni kívülállóknak, amelyekről tudja, hogy nem tartoznak másra, de könnyelműsége miatt mégis sokszor belefut egy-egy komoly, bizalomtörő hibába.

Ikrek csillagjegy

Viszont az Ikrek csillagjegy már egy egészen más tészta. Az Ikrek a legkommunikatívabb a horoszkóp összes jegye közül. Ez nemcsak azt jelenti, hogy él-hal egy jó beszélgetésért vagy sztorizgatós teadélutánért, de azt is, hogy sokat hajlandó áldozni a figyelem és a társasági siker oltárán.

Ez a csillagjegy pillanatok alatt teremt bensőséges viszonyt más emberekkel, de ezért bőven meg is dolgozik. Szeretne érdekesnek tűnni, szeretné szórakoztatni a közönségét, és ha ehhez nem marad más eszköze, lehet, hogy épp a te legféltettebb titkodat, legjobban szégyellt tettedet fogja bedobni a közösbe. Így ha egy ilyen dolgot osztanál meg az Ikrekkel, nem árt kihangsúlyozni: ezt tényleg senkinek sem szabad továbbadnia!

Ismerd meg közelebbről a horoszkóp 12 csillagjegyét az alábbi videóra kattintva:

Tudj meg többet a horoszkópodról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu