Kínai horoszkóp: öt jegy, akit senki sem kedvel

Miért van az, hogy egyeseket az első pillanattól fogva kedvelünk, míg mások hosszas munkával sem tudják elnyerni a tetszésünket? A kínai horoszkóp segítségével fejtjük meg a kérdést.

Eláruljuk, kik a leggyűlöltebb jegyek a kínai horoszkóp szerint

Fotó: Ennachii / Shutterstock

A távol-keleti asztrológia bizony sok bölcsességet rejt magában. Egyes jegyekhez szépséget vagy épp bölcsességet, netán szerencsét társít, míg mások sajnos olyan tulajdonságokkal is bírnak, amik sokakból váltanak ki ellenérzéseket. Most ez utóbbi csoportot leplezzük le.

Kínai horoszkóp: a leggyűlöltebb jegyek

Patkány

E jegy a kínai horoszkóp szerint rendkívül talpraesett, találékony, emellett nagyszerű megérzései vannak. Sajnos azonban sokszor kétbalkezes, és a személyes higiénia sem áll feltétlenül a prioritásai élén, így megjelenése nem igazán áll összhangban egyébként kiváló elméjével. Ráadásul sok esetben manipulatív is, ami gyakorta vált ki ellenérzéseket.

Kakas

A művészi vénával ellátott Kakas a maga világában él. Épp emiatt tekintenek rá sokan úgy, mintha arrogáns lenne, olyan valaki, aki mindig fent hordja az orrát, és a saját egója mindennél fontosabb.

Sárkány

Sikeres, intelligens jegy, akinek útját szerencse kíséri. Sokszor azonban túl élénk, meggondolatlan és nárcisztikus. Ráadásul ha úgy érzi, hogy valaki veszélyezteti a pozícióját vagy valakiben kihívót, riválist lát, akkor faragatlanná válik.