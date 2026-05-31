Kínai horoszkóp: öt jegy, akit senki sem kedvel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 19:45
Kétségtelen: nem tartoznak épp a legkedveltebbek közé. Sőt, akár úgy is fogalmazhatnánk: a többség gyűlöli őket. Vagy tán túl keményen ítéljük meg a kínai horoszkóp következő jegyeit?
Miért van az, hogy egyeseket az első pillanattól fogva kedvelünk, míg mások hosszas munkával sem tudják elnyerni a tetszésünket? A kínai horoszkóp segítségével fejtjük meg a kérdést.

Eláruljuk, kik a leggyűlöltebb jegyek a kínai horoszkóp szerint
Fotó: Ennachii / Shutterstock

A távol-keleti asztrológia bizony sok bölcsességet rejt magában. Egyes jegyekhez szépséget vagy épp bölcsességet, netán szerencsét társít, míg mások sajnos olyan tulajdonságokkal is bírnak, amik sokakból váltanak ki ellenérzéseket. Most ez utóbbi csoportot leplezzük le.

Kínai horoszkóp: a leggyűlöltebb jegyek

Patkány

E jegy a kínai horoszkóp szerint rendkívül talpraesett, találékony, emellett nagyszerű megérzései vannak. Sajnos azonban sokszor kétbalkezes, és a személyes higiénia sem áll feltétlenül a prioritásai élén, így megjelenése nem igazán áll összhangban egyébként kiváló elméjével. Ráadásul sok esetben manipulatív is, ami gyakorta vált ki ellenérzéseket.

Kakas

A művészi vénával ellátott Kakas a maga világában él. Épp emiatt tekintenek rá sokan úgy, mintha arrogáns lenne, olyan valaki, aki mindig fent hordja az orrát, és a saját egója mindennél fontosabb.

Sárkány

Sikeres, intelligens jegy, akinek útját szerencse kíséri. Sokszor azonban túl élénk, meggondolatlan és nárcisztikus. Ráadásul ha úgy érzi, hogy valaki veszélyezteti a pozícióját vagy valakiben kihívót, riválist lát, akkor faragatlanná válik.

Disznó

Noha egy kifejezetten nagylelkű jegyről beszélünk, sokan nem szeretik lustasága és döntésképtelensége miatt. E jegy jelenét folyamatos bizonytalanság hatja át, ráadásul csak akkor hajlandó változtatni a saját viselkedésén, ha arra kényszerítik.

Kígyó

A Kígyó évének szülöttei a kínai horoszkóp szerint okosak és titokzatosak, ugyanakkor hajlamosak átejteni másokat. Ráadásul képtelenek elfogadni, hogy más jobb lehet náluk, emellett a megbocsájtás sem épp az erősségük. Még a legkisebb nézeteltérés esetén is bosszúra szomjaznak.

Mi a kínai horoszkópom?

Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.

  • Patkány: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
  • Bivaly: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
  • Tigris: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
  • Nyúl: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
  • Sárkány: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
  • Kígyó: 1953,1965,1977,1989,2001,2013
  • Ló: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
  • Kecske: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
  • Majom: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
  • Kakas: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
  • Kutya: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
  • Disznó: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára.
