3 csillagjegy, akit imád a főnöke – Velük folyamatosan kivételeznek

Valahogy minden munkahelyen van egy ember, aki állandóan megkapja a jó, könnyű, izgalmas vagy épp elismeréssel járó feladatokat. A vezetőség még a legmogorvább napjain is cseverészik vele. Ha pedig véletlenül elront valamit, pontosan tudod, hogy a dorgálás, amit ő kap a nagyfőnöktől, maximum a tizede annak, mint amit te kapnál ugyanazért a hibáért. Lássuk, kik tartoznak a horoszkóp kiskedvencei közé, és miért!
A Bak megbízható, fegyelmezett és céltudatos. A vezetők érzik, ha rábíznak egy feladatot, aznap este nyugodtan alhatnak. Mert míg mások 5 percenként az órát szuggerálják, a Bak még péntek délután, fél órával a munkaidő vége előtt is nekiáll egy újabb feladatnak, ha a korábbit befejezte.
Ez a csillagjegy tisztában van vele, hogy a sikerhez bizony kemény munkára és áldozatokra van szükség. Ezért is lesz gyakran a Bakokból a vezetők jobbkeze. Ha egy életbevágó projekt indul, tuti, hogy egy Bak neve az első, aki eszébe jut a főnököknek, mert tudják, hogy bízhatnak munkamoráljában. Általában nem ő a legnépszerűbb kolléga az irodában, de az tuti, hogy a legértékesebbek között van.
A Szűz jegy lézerszemét semmi sem kerüli el. Messziről kiszúr minden bakit, amin a legtöbb alkalmazott simán átsiklik. Bár precizitása sokszor maximalizmusba csap át, a vezetők kivétel nélkül aranyat érő munkaerőnek tartják miatta.
A Szűz sosem kapkod. Sőt, ki nem állhatja, ha sietnie kell. Épp ezért nem is hozza magát ilyen helyzetbe. Ha kell, idő előtt nekilát előkészíteni egy projektet, amiről tudja, hogy határidős. A lényeg, hogy mindent minimum kétszer ellenőrizhessen, mielőtt a vezetők szeme elé kerül. A főnökök pedig tudják, hogy a pontosság és a lelkiismeretes munka többet ér minden más ígéretnél, ezért meg is becsülik.
A Kos türelmetlen, de mellé mérhetetlenül szorgalmas is. Ő nem várja meg, hogy a lehetőségek, amelyekkel bizonyíthatja rátermettségét, az ölébe hulljanak. Vállalja a kihívásokat, a túlórát, a hajtást. Ha kell, elébe megy a dolgoknak, még azelőtt, hogy a kiválasztási folyamat elindulna. Jelöli ő magát, nincs szüksége mentorokra!
A horoszkóp szerint a Kos csillagjegyet versenyszelleme és vakmerősége miatt értékeli oly nagyra a vezetőség. Tisztában vannak vele, hogy a Kos imád bizonyítani, és rendkívül határozott. Sőt, néha talán túl magabiztos is. Azonban a felettesei szemében ez általában csak pluszpontnak számít, mivel így nem félnek rábízni nagyobb kihívással járó feladatokat sem.
Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, kik a horoszkóp legszorgalmasabb csillagjegyei:
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