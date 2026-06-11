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3 csillagjegy, akit imád a főnöke – Velük folyamatosan kivételeznek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 17:30
csillagjegyhoroszkópmunka
Rájuk nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többségre. Valahogy mindig elérik, hogy különleges bánásmódban részesüljenek. Neked is van ilyen kollégád? A horoszkóp most leleplezi, miért belőlük lesznek a kiskedvencek.
Boncza Léda
A szerző cikkei

Valahogy minden munkahelyen van egy ember, aki állandóan megkapja a jó, könnyű, izgalmas vagy épp elismeréssel járó feladatokat. A vezetőség még a legmogorvább napjain is cseverészik vele. Ha pedig véletlenül elront valamit, pontosan tudod, hogy a dorgálás, amit ő kap a nagyfőnöktől, maximum a tizede annak, mint amit te kapnál ugyanazért a hibáért. Lássuk, kik tartoznak a horoszkóp kiskedvencei közé, és miért!

A horoszkópban használt zodiákus kör.
A horoszkóp szerint ezt a 3 csillagjegyet minden vezető kedveli és becsüli. Fotó: New Africa / shutterstock
  • 3 csillagjegy mindig kitüntetett pozícióba kerül.
  • Más-más tulajdonságokkal érik el, hogy a főnökök kedvenceiknek válasszák őket.
  • A horoszkóp szerint nekik könnyebb dolguk van a munka világában.

Munkahelyi horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a főnökök kedvence

Bak csillagjegy

A Bak megbízható, fegyelmezett és céltudatos. A vezetők érzik, ha rábíznak egy feladatot, aznap este nyugodtan alhatnak. Mert míg mások 5 percenként az órát szuggerálják, a Bak még péntek délután, fél órával a munkaidő vége előtt is nekiáll egy újabb feladatnak, ha a korábbit befejezte.

Ez a csillagjegy tisztában van vele, hogy a sikerhez bizony kemény munkára és áldozatokra van szükség. Ezért is lesz gyakran a Bakokból a vezetők jobbkeze. Ha egy életbevágó projekt indul, tuti, hogy egy Bak neve az első, aki eszébe jut a főnököknek, mert tudják, hogy bízhatnak munkamoráljában. Általában nem ő a legnépszerűbb kolléga az irodában, de az tuti, hogy a legértékesebbek között van.

Szűz csillagjegy

A Szűz jegy lézerszemét semmi sem kerüli el. Messziről kiszúr minden bakit, amin a legtöbb alkalmazott simán átsiklik. Bár precizitása sokszor maximalizmusba csap át, a vezetők kivétel nélkül aranyat érő munkaerőnek tartják miatta.

A Szűz sosem kapkod. Sőt, ki nem állhatja, ha sietnie kell. Épp ezért nem is hozza magát ilyen helyzetbe. Ha kell, idő előtt nekilát előkészíteni egy projektet, amiről tudja, hogy határidős. A lényeg, hogy mindent minimum kétszer ellenőrizhessen, mielőtt a vezetők szeme elé kerül. A főnökök pedig tudják, hogy a pontosság és a lelkiismeretes munka többet ér minden más ígéretnél, ezért meg is becsülik.

Kos csillagjegy

A Kos türelmetlen, de mellé mérhetetlenül szorgalmas is. Ő nem várja meg, hogy a lehetőségek, amelyekkel bizonyíthatja rátermettségét, az ölébe hulljanak. Vállalja a kihívásokat, a túlórát, a hajtást. Ha kell, elébe megy a dolgoknak, még azelőtt, hogy a kiválasztási folyamat elindulna. Jelöli ő magát, nincs szüksége mentorokra!

A horoszkóp szerint a Kos csillagjegyet versenyszelleme és vakmerősége miatt értékeli oly nagyra a vezetőség. Tisztában vannak vele, hogy a Kos imád bizonyítani, és rendkívül határozott. Sőt, néha talán túl magabiztos is. Azonban a felettesei szemében ez általában csak pluszpontnak számít, mivel így nem félnek rábízni nagyobb kihívással járó feladatokat sem.

Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, kik a horoszkóp legszorgalmasabb csillagjegyei:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu