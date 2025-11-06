Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy energiavámpír nő lefárasztja a beszédével a kanapén mellette ülő barátnőjét

3 intő jel, hogy energiavámpír került a közeledbe

fáradtság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 15:45
tippek-tanácsoktest és lélekenergiavámpírkimerültség
Folyton fáradt és kedvetlen vagy, úgy érzed magad, mint akit lelkileg kifacsartak? Lehet, hogy nem veled van a gond, talán egy energiavámpír került a közeledbe. Elmondjuk, mit tehetsz ellene!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az energiavámpír kifejezés kissé spirituálisan hangzik, de valójában nagyon is hétköznapi pszichológiai jelenségről van szó. Az energiavámpír olyan ember, aki mások lelki és mentális energiájából töltekezik. Sosem egyenrangú a kapcsolódás vele: ő csak kapni akar, adni nem. Ha találkoztok, utána teljesen kimerültnek érzed magad. Az energiavámpírok lehetnek barátok, munkatársak, sőt családtagok is. Az alábbi 3 jel felismerése segíthet abban, hogy időben észrevedd az energiavámpírokat, sőt azt is eláruljuk, hogyan kommunikálhatsz velük biztonsággal.

energiavámpír, gúnyosan beszélő nő, leértékelő hangem, csöndben tűrő férfi, kanapé, lakás
Az energiavámpírok gyakran beszélnek gúnyosan
Fotó: Giulio_Fornasar /  Shutterstock 

1. Folyton bűntudatot ébreszt benned

Az energiavámpírok a lelkiismereteddel játszanak. A leggyakoribb energiavámpír típusok közé tartozik a mártír vagy az örök áldozat, aki mindig szomorú, mindig panaszkodik, és akinek a problémái valahogy mindig fontosabbak a tieidnél. Képes úgy előadni magát, hogy bűntudatot érezz, ha nem figyelsz rá eléggé, vagy ha nem adsz neki időt, energiát, figyelmet. A pszichológiában ezt érzelmi manipulációnak nevezik – és sajnos nagyon hatásos tud lenni, főleg empatikus embereknél.

2. Azt érzed, hogy leértékel

Az energiavámpírok gyakran kritikusak, cinikusak, és szeretik mások önbizalmát leépíteni. Lehet, hogy ezt burkoltan, jó szándékú tanács megfogalmazásával, vagy épp gúnyos megjegyzések formájában teszik, de a lényeg ugyanaz: utána kisebbnek, értéktelenebbnek érzed magad. Sok energiavámpír belül bizonytalan, és úgy próbálja magát erősebbnek mutatni, hogy másokat lehúz. Ha folyton úgy jössz el egy beszélgetésből, hogy elbizonytalanodtál magadban, gyanakodj.

3. Kihasznál és nem tiszteli a határaidat

Ha valaki mindig csak kér – időt, szívességet, figyelmet –, de sosem ad cserébe semmit, na az a klasszikus energiavámpír viselkedés. Pláne, ha megsértődik, ha nemet mondasz, vagy bűntudatot próbál kelteni benned, amiért „önző” vagy. A határok tiszteletben tartása minden egészséges kapcsolat alapja. Aki erre nem képes, és csak akkor keres, amikor szüksége van rád, az bizony kihasználás.

Hogyan kommunikálj egy energiavámpírral?

Az energiavámpírokat nem könnyű kezelni, mert gyakran ügyesen manipulálnak, de a megfelelő kommunikációs eszközökkel felvértezve sokkal tudatosabban tarthatod távol őket. Íme néhány módszer, amelyet érdemes kipróbálnod.

Az asszertív „nem”

Sok energiavámpír arra épít, hogy képtelen vagy nemet mondani. Gyakorold az asszertív kommunikációt, határozott elutasítást, például így:

  • „Most nem tudok ezzel foglalkozni.”
  • „Értem, hogy ez nehéz neked, de most magamra kell koncentrálnom.”
  • „Sajnálom, de ezt most nem vállalom el.”

Ne magyarázkodj hosszan, ilyenkor a határozottság sokkal többet ér, mint a túlzott empátia.

Megakadt lemez technika

Ez egy klasszikus, de hatékony kommunikációs módszer: ismételd meg nyugodt hangon ugyanazt az állítást, amíg a másik fél fel nem adja. Ez különösen akkor működik jól, ha valaki próbál rávenni valamire, amit nem akarsz megtenni.

  • „Ezt már megbeszéltük.”
  • „Továbbra is azt gondolom, hogy ez nem fér bele.”
  • „Most is azt kell mondanom, hogy nem tudok ebben segíteni.”

Ez egy határozott üzenet: nem hagyod magad eltéríteni.

Érzelmi távolságtartás

Nem kötelességed mindenki lelki szemetesládája lenni. Ha valaki rendszeresen csak azért keres, hogy panaszkodjon, pletykáljon vagy másokat kibeszéljen, akkor finoman lezárhatod a beszélgetést:

  • „Erre most nincs kapacitásom.”
  • „Értem, hogy ez bánt téged, de most inkább valami pozitívra fókuszálnék.”
  • „Tartsunk egy kis szünetet ebben a témában.”

Tartsd meg a mentális távolságot is

Nem csak fizikailag lehet távolságot tartani valakitől – érzelmileg is érdemes. Ezt a saját magad védelmében tedd meg. Ne engedd, hogy más véleménye határozza meg az önértékelésedet. Például ha valaki gúnyosan vagy bántón beszél veled, mondd ki nyugodtan:

  •  „Ez számomra nem volt építő jellegű.”
  •  „Nem esik jól, ahogy most beszélsz.”
  •  „Kérlek, másképp fogalmazz, vagy hagyjuk ezt most.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu